A food that controls cholesterol and is rich in antioxidants? Si trova in this pesto di Gino Paoli

Ogni giorno cerchiamo di mangiare qualcosa che faccia bene alla salute e che sia gustoso. Molte turne if you give in to temptation and if you prepare piatti molto ricchi di condimento. Potrebbe essere un interessante compromisso una particulare ricetta amata da Gino Paoli.

When the age advances if close to avoid gli eccessi especially to table. Sarebbe bene controllare lo stato di salute at least one volta l’anno. Anche delle simple analysis of the sangue sarebbero utili. I livelli che spesso preocupano sono quelli elevati di glycemia e cholesterolo. A parte fattori genetici ereditari, lo stile di vita potrebbe avere un ruolo sul nostro benessere. In general, i medici consigliano di avoid smoking, alcohol and sedentarietà. It is preferable to have some physical activity and keep healthy. Oltre a ca 2 liters di aqua al giorno, dovremmo assumere frutta e verdura ricchi di vitamine e minerali. Di particulare importanza sarebbero gli antiossidanti control the cellular invecchiamento.

A cholesterol-lowering and rich anti-oxidant food present at home

Potrebbe essere utile aggiungere ai nostri piatti in giusta quantità un alimento che abbiamo tutti a casa. Secondo gli esperti conterrebbe soprattutto vitamin E e vitamin A. We are talking about olive oil. L’Italia è uno dei Paesi che ne produce en maggiore quantità e di qualità ottima. Olive oil with its anti-oxidant potrebbe will control cholesterol levels and protect the cardiovascular system. Inoltre avrebbe also a lassative effect and aiuterebbe the skin to rimanere elastica. Other to use it per insaporire l’insalata or per friggere, quest’alimento is one of the ingredients of a classic seasoning. If it’s about the pesto.

A flavorful variant of the classic pesto di basilico

Molti Vip are not only good tasters, but they are cemented thickly in the kitchen. One tra tanti sarebbe Gino Paoli. Il singer-songwriter he is famous for songs like La Gatta, Sapore di sale, Una longa storia d’amore e Sinza fine. Pochi anni fa nel corso di un’intervista he has spiegato how he preparerebbe il pesto insieme alla moglie.

Innanzitutto in a pentola Cuocerebbe fagiolini e patate tagliate piccole insert me there pasta. Nel mortaio di marmo strofina dell’aglioby lava and asciuga delle foglioline di basilico di Pra’. While the pesta aggiunge Extra virgin olive oil, eat abbiamo visto, a food that controls cholesterol and rich in antioxidants. Dopo Gino Paoli verserebbe dei pinoli and also dei gherigli di noci. Per quanto riguarda il formaggio, metterebbe due terzi di parmigiano reggiano and a third of Sardinian Pecorino. Prepare the pesto, season with the pasta. Le trofie o le trenette sarebbero i formati più adatti.