On the aura attendu… and on va l’attendre encore a bit plus, ce remake de System Stock ! Cette new version of the classique des classes du FPS subit un nouveau retard, 7 ans (!) après avoir été annoncé.

Sorts 1994, system stock est certes moins connu que doom lance avec pertes et fracas l’année précédente, mais le jeu continue de hanter les amateurs de jeux de tir à la première personne. Ce FPS developed by Looking Glass et édité by Origin Systems a en effet marqué son époque avec son environment cyberpunk (le jeu se déroule en 2072), son gameplay et des controls à la souris très Modernes pour l’époque.

A major influence on the FPS

Aujourd’hui, system shock est considered par beaucoup comme le prototype des jeux d’action modernes, son influence est marquante dans des titres aussi variés que Half Life, resident Evil, BioShock ou encore Metal Gear Solid. Le title de Looking Glass a participé à la definition de the category des jeux immersifs. Son producteur, le celebre Warren Spector, a d’ailleurs révélé que system shock avait bâti les fondations de deus ex.

Le jeu a connu une suite, logiquement baptisee System Shock 2 Sortie en 1999 et qui a également connu un très bon succès critique. Le development d’un troisième épisode s’est noyé dans les méandres juridiques. C’est in 2015 que SystemShock: Enhanced Editiondeveloped by the Nightdive studio, sorted on Windows : it’s agit de System Shock 2 mais adapté aux PC de l’époque. Et là encore, gros succès critique et public.

Peu de temps après la sortie l’Enhanced Edition, le studio promet a toute new version du jeu original pour Windows, Xbox One et PlayStation 4, developed with le l’Unreal Engine 4. On est toujours en 2015, ce nouveau titre doit sortir en 2018, puis en 2020… Mais malheureusement il continue de subir de nombreux retards et délais. Le dernier en date remonte à cette semaine, puisque ce system shock revisité devait être available à la fin du mois.

Ça ne sera pas le cas ! Le studio a fait savoir sur Steam que le titre sera finalement proposed le 30 mai au prix de 40 $. Les acheteurs ayant précommandé le jeu auront droit en bonus à System Shock 2: Enhanced Edition lorsqu’il sortira. Et il ne s’agit que de the version Windows : les déclinaisons pour consoles (PS4/PS5, Xbox One/et Series X/S) devront prendre leur mal en patience.

system shock preserve the gameplay of the original, with the graphics, the controls, an interface, the audio effects and a music draw au taste du jour. Il y aura all de meme de nouveaux ennemis et un système de démembrement très prometteur. Ceux qui ne peuvent pas attendre peuvent toutefois jouer dès à present à la demo.