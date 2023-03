Advarer mot denne detailjen bak rattet: – Farlig

Bruk belte, signalizer før du bytter fil og hold fartsgrensen. Slike kjøreregler er godt innarbeidet hos folk flest.

Det er likevel ikke alt kjørevett som er like allment kjent.

– Vanligvis har folk det little travelt. From setter seg i bilen, tar på seg beltet og sier seg fornøyd. Derfor er det en viktig påminnelse å tenke gjennom hva du har på deg, og med deg, når du setter deg bak rattet, sier Bård Morten Johansen, fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg trafikk.

REGLER: Bård Morten Johansen i Trygg trafikk minner om de viktige og kanskje litt mer ukjente forholdsreglene man burde ta før man kjører bil. Photo: Trygg trafikk



– Ikke ta risikoen

Torsdag skrev BBC om 19 år gamle Jeena Panesar, som mistet kontroll over bilen da hun kjørte på en landevei i Derbyshire i England i januar.

Bilen havnet i grøften, traff et tre og endte opp på taket. 19-åringen våknet skadd og fortumlet, hengende opp ned fra setebeltet.

– Jeg var i sjokk og panikk, men klarte å komme ut gjennom det knuste vinduet, sier hun til kanelen.

Panesar tilkalte hjelp, og ble hastet til et sykehus hvor hun ble operert.

Særligén detalj forverret utfallet av ulykken.

– Legene fortalte meg at jeg hadde et 30 centimeter langt kutt, fra venstre øyebryn til bakhodet, som de tror ble forårsaket av biltaket og hårklypen jeg hadde på meg, sier hun.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Panesar, men hun har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

VERRE: Denne hårklypen forverret trolig hodeskaden Jeena Panesar pådro seg under bilulykken. Skjermdump: BBC/Instagram



vile advare andre

I etterkant av ulykken ønsker Panesar å advare andre.

– Jeg vil anbefale folk å ta av seg hårklypen før de kjører, fordi jeg er redd for at dette kan skje noen andre. Jeg var heldig, men jeg vil ikke at noen andre skal ta risikoen, sier hun til BBC.

Geir Cato Grøn Kristiansen er kjørelærer og daglig leder ved trafikkskolen Learn AS. Han forteller at han bruker mye tid på å forberede elevene før de får vri om tenningen.

– Vi kommenterer skovalget, og passer på at de tar av seg jakka. Dersom noen hadde satt seg bak rattet med en stor hårspenne, hadde vi også sagt ifra. Det er åpenbart ikke bra å kjøre med, sier han.

TREND: Hårklyper er i vinden om dagen, og brukes flittig av kvinner som legger ut hårvideoer i sosiale medier. Photo: Aleksander Myklebust / TV 2



Kan være livsfarlig

Grøn Kristiansen mener at alle gjenstander man har nærme kroppen potensielt kan forverre en skade under en kollisjon.

– Selv det å ha på seg et stort kjede, kan gjøre skadeomfanget verre. En klokke på armen, dersom du holder øverst på rattet i stedet for på siden, kan smelle rett i pannen dersom airbaggen utløses, sier han.

Bård Morten Johansen i Trygg trafikk advarer spesielt mot at gjenstander ligger mellom kroppen og bilbeltet.

– Når kraften blir stor i en kollisjon eller under kraftig oppbremsing, må beltet være spent riktig og tett inntil kroppen. Dersom det ligger en gjenstand imellom, vil den potensielt gå inn i kroppen, og det kan være veldig alvorlig, sier han.

Derfor er en mobil eller skarpe nøkler i lomma heller ikke anbefalt under kjøring.

ULOVLIG: Det er ulovlig å bruke mobil under kjøring. Å ha telefonen i lomma, er heller ikke anbefalt. Photo: Aleksander Myklebust / TV 2



– Kroppen tåler lite og er gjerne det første som gir etter. Du risikerer skader på huden og i verste fall indre skader, sier Johansen.

in store synder

På vinteren mener Johansen at mange også synder mot regelen om å ta av seg jakken før man setter seg bak rattet.

– Det gir større avstand mellom kroppen og beltet, som fører til at du blir kastet lenger frem under en kollisjon. Det kan være farligere enn om man er spent riktig. Da skal nedre del av beltet sitte stramt mot hoftekammen og diagonalbeltet ligge tett inntil kroppen, sier han.

I tillegg til gjenstander vi har på oss, er Grøn Kristiansen opptatt av å understreke at det er vel så viktig å sikre løse gjenstander i bilen.

TRAFIKK: Geir Cato Grøn Kristiansen er daglig leder i Learn, som er en trafikkskole med åtte kontorer. Photo: Private



– Mobil, iPad og bagger skal sikres. Treffer slike gjenstander deg under en ulykke, kan det gjøre vondt verre. Vi har sett eksempler på ulykker der konsekvensene har vært veldig stygge. I etterkant viser det seg at en mobil har truffet den skadde i hodet, sier han.

Forskjellen på liv og død

Begge ekspertene understreker også hvor viktig det er at man ikke bare tar på seg beltet, men stiller det inn riktig. Det samme gjelder for sittestillingen i setet og hodestøtten.

BØR SIKRES: Å ha mobilen eller andre gjenstander løst i bilen, er absolutt ikke anbefalt. Photo: Aleksander Myklebust / TV 2



– Når man gransker dødsulykker, har det dukket opp flere eksempler hvor folk har omkommet, hvor man antar at vedkommende kunne overlevd om setet og beltet var stilt inn riktig, sier Grøn Kristiansen.

Johansen viser til eksempler fra skadeakutten.

– De tar imot alvorlige skadde etter trafikkulykker og ser oftene at feil beltebruk, gjenstander og særlig liggende sittestilling hos passasjeren foran, forverrer skadene, sier han.