All gratuit dans ce jeu video AAA Marvel, it’s le meilleur moment pour en profiter!

Marvel’s Avengers vient officiellement de tirer sa révérence. Crystal Dynamics l’avait annoucé plus all dans l’année, l’ultimate patch du jeu vient tout juste de sortir. Pour l’occasion, le studio reserve a belle surprise aux joueurs qui veulent poursuivre l’aventure malgré tout.

Les Avengers partent a la retreat

Crystal Dynamics l’avait annoucé plus tot dans l’année : le patch 2.8 de Marvel’s Avengers qui vient tout juste de sortir est le dernier. Le support du soft sera quant à lui assured jusqu’au 30 septembre prochain. Passée cette date, Marvel’s Avengers nagera en eau libre.

La “fin” du jeu n’a donc rien de surprenant. Pour l’occasion, le studio a tenu à partager une dernière vidéo, remerciant chaleureusement l’ensemble des membres de la communauté qui ont contribué à faire vivre le soft pendant près de trois ans, des joueurs jusqu’aux moderators.

Alors oui, cette date marque en quelque sorte la fin du jeu, mais cela ne veut pas dire qu’il devient inaccessible pour autant. Bien au contraire d’ailleurs, puisque Crystal Dynamics reserve a beautiful surprise aux joueurs qui haitent se lancer dans l’aventure dès maintenant.

TOUT le content is gratuit

Pour conclude l’aventure Avengers en beauté, Crystal Dynamics rend l’ensemble du content of the boutique in-game entièrement gratuit, des maintenant. Et du contentu, il y en a. In addition, the extensions gratuites que le jeu a reçues, like “War for Wakanda” or “Great Power” dédiées respectively à Black Panther et Spider-Man, le soft comprend tout un tas de cosmétiques et d’éléments in-game qui étaient jusqu’alors payants. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas et c’est un cadeau plutôt généreux tandis que l’entièreté you contain de la boutique était estimée l’an dernier à plus de 3000 euros.

Costumes, émotes, “takedowns”, cartes des défis (qui corresponding to the battle pass specific to chaque personnage)…tout ça, c’est gratuit, dès maintenant et pour toujours. De quoi convaincre, peut-être, les joueurs qui apprécient l’univers Marvel, mais qui restaient jusqu’ici réticents à l’idée de se lancer sur le jeu. En outre, il faut savoir qu’après la date du 30 septembre prochain, les modes solo et multijoueur devraient rester accessible. Pas d’inquiétude donc, si vous débutez maintenant et que vous vous projectez jusqu’après cette date.