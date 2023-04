Creez l’interieur le plus doublet en disposant correctement vos plants pour beneficier du meilleur ensoleillement. Ceest duenotre jeu de société ultra cozy de la semaine.

Qu’est-ce que le jeu de société due ?

Dans due (« verdoyant » dans la langue de Nicolas le Jardinier), vous incarnez des passionnés de plants d’intérieur. En plaçant judicieusement vos plus beaux spécimens, pour leur faire profiter de l’soleillement adapté, vous essayez de donner à votre maison l’atmosphère la plus chaleureuse et douillette possible.

Accessible to partir de 10 ans, pour 1 to 5 joueurs, le jeu peut se jouer en famille ou entre amis, avec des parties d’environ 30 à 45 minutes.

Edit by Lucky Duck Games, due est un jeu de Molly Johnson, Robert Melvin, Aaron Mesburne, Kevin Russ et Shawn Stankewich, illustré par Beth Sobel, et commercialized at a price of €34.50 with Philibert.

Comment joer à due?

Mise en place

La mise en place est simple et rapide, puisqu’elle consiste essentialement à installer le marché duquel on récupère nos cartes en cours de partie. Sur la ligne du haut, on dispose quatre cartes Plante piochées aléatoirement. Sur celle du bas, quatre cartes Pièce de maison. Et between the two ranges, four jetons pioches in a bag.

Une partie à quatre en cours // Source : Lucky Duck Games

Enfin, chaque joueur reçoit une carte Plante et une carte Pièce au hasard, et les place devant lui, l’une à côté de l’autre : c’est le début de votre petit chez vous.

Deroulé d’une partie

Chacun son tour, on selectionne une des quatre colonnes du marché, on y prend le jeton et l’une des deux cartes (soit la plante, soit la pièce), qu’on place dans sa maison. Les cartes Plante doivent être placees à côté d’une carte Pièce, et vice versa.

Chaque plante est caractérisée par une ou plusieurs préférences d’éclairage (plein soleil, mi-ombre ou ombragé), et chaque bord de pièce indique l’une de ces conditions d’éclairage (on imagine une baie vitrée qui laisse passer les rayons du soleil, un mur plein, une fenêtre, etc.).

Examples of plants // Source : Lucky Duck Games

Le but est de faire correspondre du mieux possible ces deux éléments. Car, à chaque fois qu’on ajoute une carte dans notre maison, on augmente le verdoiement des plantes concernées, si les conditions d’éclairage sont réunies.

Quand une plante a reçu suffisamment de petits pions de verdoiement, elle est mise en pot, et rapportera des points de victoire en fin de partie.

En plus de la carte, on récupère donc également un jeton. Soit un jeton d’entretien (engrais, arrosoir ou transplantoir) permettant de verdoyer nos plantes plus rapidement, soit un jeton d’embellissement (fauteuil, étagère, chat endormi, poisson dans son bocal, etc.) pour enjoliver nos pièces.

Source: Lucky Duck Games

On reapprovisionne ensuite le marché, puis c’est au suivant. La partie s’arrête quand tout le monde a rempli sa maison.

Chacun compte all ses points selon les plantes empotées, les pots utilisés (les pots en bois ou en céramique rapportent plus que les vilains pots en terre cuite), l’embellissement de ses pièces, la diversité de ses plantes, etc., et le plus gross score l’emporte.

Pourquoi jouer a due ?

Amateurs or amatrices de plantes d’interieur, duea de solid arguments pour vous séduire. Ne serait-ce que par les magnifiques illustrations de la soixantaine de plantes, toutes différentes.

Mais au-delà de son aspect graphic, c’est surtout un jeu très agréable, à l’ambiance particulièrement chill en parfaite adéquation avec son thème.

Source: Lucky Duck Games

Issu de la meme collection que Cascadiaetc Calico, il est très proche du premier, mais plus facile d’accès, car les possibilités sont moins nombreuses. Il est par contre nicement plus accessible que le second, qui fait vraiment griller les neurones.

Ce n’est pas un jeu simpliste pour autant. Même si les règles sont simples (je prends une carte, je la place dans mon aire de jeu), il offer tout de même un challenge interesting, et plaira particulièrement aux amateurs de puzzles et d’optimisation. Il demande a bonne dose de reflexion pour prendre en compte les nombreuses manières de marquer des points, et pour determiner les plus interestings selon la situation.

En dehors des illustrations des plants, qu’on croirait sorties d’une encyclopédie, le reste du matériel est tout aussi réussi, notamment les petits pots ou les pions en forme de feuille. On regrette juste la totale abstraction des cartes Pièce qui ne presentent qu’un fond coloré. On aurait aimé of the details of the salon, de chambre, pour s’immerger encore plus.

Source: Lucky Duck Games

Amateurs de jeux solo, passez votre tour, ce mode ne nous a pas vraiment enthousiasmés. De meme, à cinq joueurs, les parties trainent en longueur, et l’attente d’un tour à l’autre est trop importante. Préférez les configurations à deux, trois ou quatre joueurs.

L’interaction, sans être absente, est indirecte. On n’a aucune influence sur la manière de jouer de nos adversaires. La seule chose sur laquelle on peut éventuellement influence consiste à prendre a carte ou un jeton en premier… encore faut-il que ça nous interest. On a new note pas vraiment se permettre de gaspiller un tour. Cela participe également à l’ambiance calme et reposante mise en place par le jeu.

Si vous cherchez un jeu cozy et relaxed, à l’ambiance chillet qu’en plus vous êtes passionné par les plants, courez ajouter dueà votre ludothèque. À jouer un dimanche après-midi pluvieux, avec a cup de chocolat chaud et des petits biscuits ! Malgré ses règles simples, qui le rendent accessible à tout le monde, il plaira aux amateurs d’optimization et de puzzles. Cerise sur le gâteau, le très chouette matériel, et surtout les très belles illustrations, add encore davantage au plaisir d’y jouer.

En bref

On a aime A chill and cozy theme that is very agreeable

Simple d’acces

Chouette matériel, notamment les illustrations des plants

The aspect of optimization and puzzle

Une petite boîte bien remplie On a moins aimé Peu d’interaction

Mode solo peu enthusiastic

Trop long a cinq joueurs

Subscription vous à Numerama on Google News for a manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.