Amazon Prime Gaming : les 15 jeux offers in April 2023

Amazon sera d’humeur généreuse en avril puisque 15 jeux seront offerts aux subscriptions Prime.

15 jeux : c’est le nombre de jeux qu’offrira Amazon à ses abonnés Prime tout au long du mois d’avril. La multinationale se montre d’humeur très généreuse, meme s’il y aura de très, très vieux titres dans le lot (certains sont hérités du catalog Neo-Geo).

Pour rappel, the subscription Prime permet de profiteer de la livraison en un jour ouvré et d’accéder à la plateforme de SVOD Prime Video. Parmi les other bonus proposés par Amazon, il ya donc la possibilité de récupérer tous les mois des jeux vidéo.

Les 15 jeux offers in April 2023 on Prime Gaming

April 6: Wolfenstein: The New Order

Le gros morceau du mois d’avril sur Amazon Prime Gaming. Si vous n’avez jamais joué à ce jeu de tir loufoque et old-school, foncez. C’est 100% you plaisir coupable.

6 April : Ninja Commando

Door of the gens avec des techniques de ninja, n’est-ce pas jouissif ?

6 April : Art of Fighting 3

Des combats, des combats et encore des combats.

13 April : The Beast Inside

« Boston, 1979. Adam, le cryptanalyste de la CIA, quitte la ville et s’installe à la campagne avec son épouse, Emma. Ses responsables ont peur de ne pas être en mesure d’assurer sa sécurité, mais Adam pense que s’isoler dans un endroit paisible en forêt l’aidera à attaquer le code militaire. Son travail pourrait modifier le cours de la guerre froide. Contrairement à ce qu’ils pensaient, cet endroit n’a absolute rien d’un lieu paisible… » Ça fait peur !

April 13: Icewind Dale: Enhanced Edition

Un jeu de rôle culte adapted de la plus celebre des licenses : Donjons et Dragons. Parfait pour se mettre dans le bain alors qu’un film sort au cinema.

13 April : Crossed Swords

Le but est simple : vaincre le demon Nausizz.

13 April : Ghost Pilots

Aux commandes d’un hydravion desuet, les joueurs devront mener une lutte acharnée contre une unité de combat mystérieuse.

20 April : Beholder 2

Un jeu où on incarne un stagiaire qui pourra soit gravir les échelons, soit se returner contre l’État, soit denoncer la corruption. Sacre program.

20 April : Terraformers

Un jeu de gestion qui se deroule sur la planete Mars. Le jeu preferred d’Elon Musk.

20 April : Metal Slug 4

Attention, c’est hyper major. Maize also hyper culte.

20 April : Ninja Masters

Encore a history of ninjas… Il ya un thème !

April 27: Looking for Aliens

Un jeu d’enquête où il faut prouver l’existence des extraterrestres en cherchant des indices sur diverses planètes.

27 April : Grime

Dans grimle hero est équipé d’armes vivantes qui peuvent être modifiées pour s’en sortir.

27 April : Sengoku

Dans ce jeu, on incarne un seigneur feodal dont la mission est d’unifier le Japon.

27 April : Magician Lord

La magicienne Elta doit sauver le monde de Gal-Agiese, income à la vie

Comment on the offers made with your subscription to Amazon Prime ?

Pour récupérer les jeux offers par Amazon Prime, il faut se rendre sur la page Amazon Gaming and s’identifier with your compte subscription to Amazon.

Vous trouverez ensuite assez facilement l’onglet « Jouez avec Prime », qui liste tous les titres proposed.

», qui liste tous les titres proposed. Just click on “Recuperer le jeu” for going to your accessible bibliothèque depuis l’application Amazon Games (attention, seuls les PC Windows sont compatibles) or les other platforms (Origin, Epic Games Store).

