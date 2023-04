Android : the partage de proximity Nearby Share debarque sur les PC Windows

Google vient de devoiler une version beta de Nearby Share. The module de partage de proximity d’Android should be used on the PC as Windows 10 and Windows 11.

Les utilisateurs d’Android sont ils le point d’obtenir (enfin !) un système de partage de fichiers avec Windows aussi simple que le AirDrop d’Apple ? Google est sur le point d’exaucer le vœu de millions d’utilisateurs puisque la firme vient de publier sur son site, une déclinaison de son application Nearby Share à destination des PC fonctionnant sous Windows.

Launched in 2020, the fonction de partage de proximity de Google permet aux possesseurs d’appareils sous Android d’échanger facilement des fichiers entre leur terminal et celui d’un proche present à proximity immédiate. This function is partage de fichiers, available on the pres de 3 billions d’appareils dans le monde, ne functionnait jusqu’à présent que sur les smartphones et tablettes Android, ainsi que sur les Chromebooks.

Also simple on Windows que on Android

The use of partage de proximity semble a priori also simple on Windows que on Android. Google explique qu’il suffit d’installer l’application sur son ordinateur pour que celui-ci puisse détecter et soit detectable par les appareils environnants compatibles.

Le partage d’un fichier depuis un PC peut se faire aussi bien avec l’application ouverte qu’avec l’application exécutée en arrière-plan. Vous n’aurez ainsi qu’à glisser-déposer un fichier dans la fenêtre de Nearby Share sur Windows, ou sélectionner l’option de partage depuis le menu contextuel du click droit. The partage d’un document de votre PC ver un appareil Android ou un Chromebook demarrera alors automatiquement.

Cerise sur le gâteau, si vous souhaitez partager des fichiers entre vos propres appareils, le transfert avec Neaby Share sera encore plus rapide. Il suffit en effet que vos deux appareils soient connectés au meme compte Google pour que le partage d’un élément depuis un appareil soit automatiquement accepté par l’autre.

Nearby Share ne fonctionne que sur la version 64 bits de Windows 10 et sur Windows 11. The module requires para ailleurs que vos connections Wi-Fi et Bluetooth soient activées sur your PC. Par ailleurs, pour que le partage soit optimal, les appareils doivent se trouver dans un rayon de cinq mètres l’un de l’autre.

Officially available in plusieurs pays, sauf in France mais…

Sur son site, Google indique que Nearby share est available aux États-Unis et dans la plupart des pays. Toutefois, sans que Google n’en précise la raison, l’utilitaire n’est pour l’instant pas téléchargeable dans un certain nombre de pays européens, dont la France. Néanmoins, un bon VPN nous a suffi pour récupérer l’application que vous pourrez télécharger en cliquant sur ce lien.

Une fois le fichier téléchargé, il vous suffira de l’executer pour que son téléchargement et son installation soient finalisés sur votre PC. Vous n’aurez alors plus qu’à connecter votre compte Google dans l’application pour que celle-ci soit operationnelle.

