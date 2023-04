ARK 2 is not released in 2023 God

study Wildcard объявила о перемене в своих планах. ARK 2, сиквел известной выживалки, больше не собираются выпустить в 2023 году. Познакомиться с игрой мы сможем не ранее 2024 года. Более того: в этом году нам не обещают показывать игровой процесс, сриншоты или видео.

Разработчики понимают, что эта новость разочарует игроков, но на этот шаг они пошли после тщательного рассмотрения и ради повышения качества проекта. Движок Unreal Engine 5, с которым работает студия, нов для неё, тем не менее создатели сиквела хотят использовать все его возможности по максимуму, создав невероятно масштабную игру.

ARK 2 is released on Xbox Series and PC. Игра будет доступна в Steam and magazine Microsoft Storeпознакомиться с ней бесплатно смогут подписчики xbox game pass.