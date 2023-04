Asus ROG Ally : Discover a video of “doing the Steam Deck”

Le 1er avril dernier, the brand Taiwanese a present a new console portable, l’Asus ROG Ally. Et non, ce sérieux concurrent de Steam Deck de Valve est all sauf un poisson d’avril, comme le montre cette vidéo de prize en main.

Le youtubeur american Dave2D a eu la chance de pouvoir tester un prototype de l’Asus ROG Ally. The partage de nombreux details sur le produit et confirme que la new console portable est sans aucun doute la plus sérieuse concurrente du Steam Deck à ce jour.

Un monster de puissance

Asus n’y va pas par quatre chemins en annonçant que sa ROG Ally est deux fois plus performante que le Steam Deck de Valve. Pour y parvenir, the console is based on an APU AMD personalized engraved in 4 nm, with a CPU Zen 4 and an iGPU RDNA3 (Phoenix 2). La marque taïwanaise se démarque aussi de son concurrent américain par son écran. Non pas par la taille (7 pouces), mais par son taux de fraichissement de 120 Hz, versus 60 Hz pour le Steam Deck. The definition is that of the uppermost parts: 1920 × 1080 pixels versus 1280 × 800 pixels.

The luminosity of the dalle is indiquée as superior, with 500 cd/m2 for the console d’Asus, against 400 for his adversaire direct. On note par ailleurs a difference on the ratio de l’écran which is 16:9 on the Asus ROG Ally and 16:10 on the Steam Deck.

Dave2D ne se prononce pas sur l’autonomie de ce prototype, mais confirme que les performances sont supérieures, y compris avec cet écran qui demande logiquement plus de resources. Another important point: le bruit. Le youtubeur a été impressionné par le faible nombre de decibels émis par le ROG Ally qui est bien plus silencieux que le Steam Deck : 20 dB versus 37 dB. A process allowed for a system with double ventilator that Asus semble bien maitriser.

A console portable plus compacte

With dimensions of 280 × 133 × 39 mm and 608 g on the balance, the Asus ROG Ally is plus compact and light as the Steam Deck. Le positionnement de ses deux joysticks et les boutons ne sont pas sans rappeler ceux d’une manette Xbox. En plus des gâchettes qui se trouvent sur les tranches, Asus en a ajouté deux à l’arrière, contre quatre pour the console de Valve.

Please present the mark in the video presentation, the console will be compatible with one of the eGPU ROG XG Mobile which will accueillir a carte graphic plus puissante et en faire profiter l’accessoire auquel il est connecté. De quoi profiter des jeux sur un écranexternal lorsque vous n’êtes pas en déplacement.

A droite et à gauche de l’écran, on retrouve quatre boutons de raccourcis pour afficher different options en jeu et dans les menus. Asus a particulièrement travaillé le design de sa console qui presented à l’arrière le logo de la ROG brand, par lequel l’air chaud est évacué, en plus des grilles d’aérations qui se trouvent sur la tranche supérieure. The console fait tourner directement Windows 11, ce qui lui offer beaucoup de possibilités. Le reverse of the medal, says Dave2D, it is the OS that is intuitive to the valve.

The question of the prize is worth considering in suspension. Asus l’a annoucé comme étant “très compétitif”. Compte tenu de la puissance délivrée par l’appareil, il ya de fortes chances pour que ROG Ally soit vendu plus cher sur le Steam Deck. It is suggested between 419 and 679 euros. Asus does not suggest that the proposal be made to produce more than 700 euros for a competitive price. Aucune date de sortie n’a pour l’instant été communiquée, mais le product devrait être available au level mondial.