Athletics 7, Giants 2

San Francisco Oakland ab r h bi ab r h bi Totals 31 2 8 2 Totals 35 7 14 7 pderson 1b 4 0 1 1 To.Kemp 2b 3 0 1 1 comfort rf 3 0 1 0 Ry.Noda 1b 2 0 1 1 aerbach cf 1 0 1 1 Al.Diaz ss 3 1 2 0 Road 2b 4 0 1 0 D.Clrke cf 2 0 0 1 Ystzmsk cf 3 0 0 0 Aguilar 1b 3 0 0 0 munguia rf 1 0 0 0 K.McCnn c 1 0 0 0 B.Sabol dh 3 0 1 0 S.Brown dh 3 0 2 1 J.Davis 3b 2 0 1 0 sdrstrom dh 1 0 0 0 Proctor 3b 1 0 0 0 lnglers c 3 0 0 0 R. Perez c 3 0 0 0 T.Broks rf 1 0 0 0 schmitt ss 3 0 1 0 pterson 3b 3 1 2 0 johnson lf 3 2 1 0 Ty.Wade 3b 0 1 0 0 Lurean rf 2 1 1 0 K.Smith ss 0 1 0 0 C. Capel lf 2 1 2 0 B.Roker lf 2 1 2 1 C. Pache cf 2 0 1 2 Z. Gelof 2b 2 0 0 0

San Francisco 001 000 010 – 2 Oakland 120 100 03(x) – 7

E_Alexander (1), Perez (2), Schmitt (2), McCann (1), Langeliers (1). DP_San Francisco 1, Oakland 1. LOB_San Francisco 6, Oakland 8. 2B_Estrada (3), Davis (2), Diaz (2). SB_Pederson (1), Johnson 2 (9), Wade (3), Capel (3). CS_Estrada (1), Wade (1), Rooker (2).

IP h R. RD BB SW

San Francisco stripping 5 10 4 4 0 3 Alexander 1 2 0 0 0 1 rogers 1 0 0 0 0 1 Will rain 1-3 2 3 2 2 0 adon 23 0 0 0 0 1

Oakland kaprielian 4 5 1 1 0 4 May 1 0 0 0 0 3 acevedo 1 0 0 0 0 1 Smith 1 0 0 0 0 0 Steckenrider 1 3 1 1 0 0 Hall 0 0 0 0 1 0

HBP_by_Rogers (McCann).

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Cory Blaser; Second, Jim Wolf; Third, Chad Whitson; .

T_2:25. A_10190