En choisissant le nom d’OpenAI en 2015, ses fondateurs will refléter leur vision de l’intelligence artificielle. Des années plus tard, l’un d’eux, Elon Musk, consider que cette promesse initiale a été trahie.

Avec le temps, le nom d’une entreprise peut ne plus refléter les intentions pour lesquelles elle est venue au monde.

En la matière, OpenAI constitue a striking example: quand la société specialisée en intelligence artificielle a été fondée, en 2015, elle affichait une tonitruante volonté d’ouverture. Elle manifestait also un desintérêt pour la research de profit, in itself qualified de société de recherche en IA à but not lucrative. But final d’OpenAI ? Create a IA amicale pour l’humanité.

Un nom censé refléter l’ouverture

« Les chercheurs seront fortement encouragés à publier leurs travaux, que ce soit sous forme d’articles, de billets de blog ou de code, et nos brevets (s’il y en a) seront partagés avec le monde entier », était-il affirmé alors. The société se disait disposée à coopérer avec n’importe quelle institution et entreprise du secteur. C’est justement pour cela que le nom d’OpenAI a été choisi.

L’une des facultés d’OpenAI est de create des models de language imitant une conversation. Ces models s’appuient sur des algorithmes, des statistiques et a vaste corpus de texte pour générer du content. // source : OpenAI

Ceest ce qu’a rappelé Elon Musk, qui a participé à la naissance d’OpenAI avec d’autres, en February 2023. Il était alors attaqué sur son discours sur l’IA — il craint son émergence, mais fonde malgré tout OpenAI, ce qui serait illogique pour ses détracteurs. L’interessé a admis, en 2017, ne pas avoir toutes les réponses sur l’IA.

« OpenAI a été créée en tant qu’entreprise à but non lucrative et à code source ouvert (c’est pourquoi je l’ai appelée ‘Open’ AI) pour faire contrepoids à Google », relatait-il in a tweet. Mais, à ses yeux, la société a pris une direction opposée : « Elle est aujourd’hui devenue une entreprise à source fermée et à profit maximal, control de fait par Microsoft. »

L’accusation d’avoir trahi la promesse initiale

Ce virage a été observé en 2019, lorsque OpenAI a entamé a transition vers une recherche de profits — parce que la recherche coûte cher et qu’il faut être en capacité de the financier à long term. La meme année, Microsoft announces an investment of a billion dollars in OpenAI. L’année suivante, les liens entre les deux partenaires se reserraient encore.

Cela ne s’est pas arranged. Un accord between the two parties indiquait en 2020 que « Microsoft is associated with OpenAI for the exclusive license of the GPT-3 language model ». Malgré les mesures advertised by OpenAI and Microsoft permettant, selon eux, d’attenuer cette exclusive, ce revirement avait suscité l’ire d’Elon Musk : « Cela semble être le contraire de l’ouverture. »

Aujourd’hui, it is repeated in OpenAI so that it is agreed upon in the initial proposal, because it is repeated with Microsoft. // Source : Numerama avec Midjourney

Ainsi, OpenAI a choice of publishing and API plutôt que de mettre les models en libre accès. Three raisons ont été évoquées: générer des revenus à travers cet accès; facilitating the access to technology sans avoir besoin de sa proper infrastructure (qui est hors de portée pour nombre de participants) ; guarding and controlling the technology, officially for the content of the abuse and the dérives.

Des arguments qui s’entendent, mais qui n’ont pas emporté l’adhésion d’Elon Musk. « OpenAI is the essential capté by Microsoft », estimait-il il ya trois ans. Son avis, aujourd’hui, n’a pas significativement évolué. Rien de surprenant, d’autant que Microsoft et OpenAI sont toujours plus proches : le premier a place dans le second un autre investissement, de 10 billions de dollars cette fois.

