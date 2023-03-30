CD Project Red cyberpunk 2077. О том, что нас ждёт в платном расширении «Prizrachnaya svoboda», name study uspokoila игроков, которые с нетерпением ждут выхода крупного, но единственного дополнения к ролевому боевику. О том, что нас ждёт в платном расширении «», name обещают начать рассказывать в июне.

Оате выхода дополнения по -режнем ничего не известно, но чевидно, что р р р Как мы помним, стуя собиралась выпустить Phantom Liberty в первой половине 2023 года, похоже, у нас очередная отсрочка.

В «Призрачной свободе» нас ждёт встреча с новым ключевым персонажем — агентом Соломоном Ридом. Его сыграл Идрис Эльба («Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Tor», «rok-n-rolschik»). Бюджет этого дополнения — самый крупный в истории CD Projekt.