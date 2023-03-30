Authors Cyberpunk 2077 will not open up or "Prizrachnoj svobode"

Authors Cyberpunk 2077 will not open up or “Prizrachnoj svobode”

Leave a Comment / News / By / March 30, 2023
study CD Project Red uspokoila игроков, которые с нетерпением ждут выхода крупного, но единственного дополнения к ролевому боевику cyberpunk 2077. О том, что нас ждёт в платном расширении «Prizrachnaya svoboda», name обещают начать рассказывать в июне.

Оате выхода дополнения по -режнем ничего не известно, но чевидно, что р р р Как мы помним, стуя собиралась выпустить Phantom Liberty в первой половине 2023 года, похоже, у нас очередная отсрочка.

В «Призрачной свободе» нас ждёт встреча с новым ключевым персонажем — агентом Соломоном Ридом. Его сыграл Идрис Эльба («Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Tor», «rok-n-rolschik»). Бюджет этого дополнения — самый крупный в истории CD Projekt.

Больше на Игромании

Related Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *