Authors Genshin Impact released demo-role, after Mike

«Передовой г carried

Разведка, первая помощь, бой, выживание… На службе постоянно сталкиваешься с разными непредвиденными сиятуач.

К счастью, Мика — сдержанный и внимательный юноша. Незаметно для всех он вырос в превосходного бойца отряда, на которого можно положиться».