Authors Genshin Impact released demo-role, after Mike

Sozdateli Genshin Impact опубликовали свежий demo-rolicпосвящённый четырёхзвёздочному крио-PERSONажу по имени Mika.
«Передовой г carried
Разведка, первая помощь, бой, выживание… На службе постоянно сталкиваешься с разными непредвиденными сиятуач.
К счастью, Мика — сдержанный и внимательный юноша. Незаметно для всех он вырос в превосходного бойца отряда, на которого можно положиться».
Мика является персонажем podderzki, который может вдохновлять товарищей по отряд молебнами рыцарского оена и восOLOLULncesmbling sat и о о о о ч ч lineм
Когда обычные атаки активных персонажей со статусом Орлиного пера поражают врагов, Мика восстанавливает их HP пропорционально собственному максимальному HP. В бою Мика может орудовать копьём и арбалетом.
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