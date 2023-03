Authors Hitman predicted plans in the dark with the blues, the spawns and the contrasts

Hitman: World of Assassination о планах на весенний контент, куда входят свежие контракты, испытания и неуловимые цели. Authors рассказали о планах на весенний контент, куда входят свежие контракты, испытания и неуловимые цели.

В марте игрокам нужно выполнить три убийственных «заказа» и снова принять участие в охоте за пасхальными яйцами (30 марта) — за прохождение последнего задания можно получить косметические предметы. Ещё пользователей ждёт 10 тематических контрактов на Пасху от сообщества.

В апреле появятся три дополнительных цели, контракты от фанатов, а в ротацию бесплатных карт вернётся Париж.

Ещё в этом же месяце игроки смогут выполнить пару новых испытаний, причём за одно из них выдают свежийм. На базе появится возможность тенироваться в режиме контрактов — а набор посLEDних тоже будет расширен. Никуда не денутся и три новых цели.

Сейчас разработчики из IO Interactive трудятся над игрой про Jeymsa Bonda и новой фээнтезийной онлайн-RPG — недавно авторы открыли новую студию в Стамбуле.

Планы на весну

