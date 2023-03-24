Authors Hitman predicted plans in the dark with the blues, the spawns and the contrasts

Authors Hitman predicted plans in the dark with the blues, the spawns and the contrasts

Leave a Comment / News / By / March 24, 2023
Authors Hitman: World of Assassination рассказали о планах на весенний контент, куда входят свежие контракты, испытания и неуловимые цели.

В марте игрокам нужно выполнить три убийственных «заказа» и снова принять участие в охоте за пасхальными яйцами (30 марта) — за прохождение последнего задания можно получить косметические предметы. Ещё пользователей ждёт 10 тематических контрактов на Пасху от сообщества.

В апреле появятся три дополнительных цели, контракты от фанатов, а в ротацию бесплатных карт вернётся Париж. At the end of the 11th May, 2019, the result was 3.150, which is a typical technical problem and bag.

Ещё в этом же месяце игроки смогут выполнить пару новых испытаний, причём за одно из них выдают свежийм. На базе появится возможность тенироваться в режиме контрактов — а набор посLEDних тоже будет расширен. Никуда не денутся и три новых цели.

Сейчас разработчики из IO Interactive трудятся над игрой про Jeymsa Bonda и новой фээнтезийной онлайн-RPG — недавно авторы открыли новую студию в Стамбуле.

Планы на весну

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