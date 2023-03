Authors The Mageseeker: A League of Legends Story pokazal 21 minutu gemplea

riot forge and study Digital Sun объявили дату релиза двухмерной ролевой игры The Mageseeker: A League of Legends Story. Reliz was 18 April In the name of Marta Izdatelstvoand studyобъявили дату релиза двухмерной ролевой игры. Reliz was 18 April РС PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One and Nintendo Switch.

Теперь же разработчики представили двадцатиминую запись игрового процесса. В новом видео мы видим начало игры и можем познакомиться с миром и его героями.

Как мы уже слышали, in The Mageseeker нам достанется роль СайLASа, одного из чемпионов League of Legends. On один из преследуемых в королевстве Демасия магов, вдобавок он способен красть чужие магические умения. And ego story of him начинается с побега из тюрьмы, куда его бросили охотники на магов.

СайLAS использует цепи, которыми он был скован, в качестве оружия. Со временем герой вычит кобинации ловких или мощных атак бижнего боя, а т а, А новые союзники помогут открыть уникальные способности и улучшить убежище СайLASа.