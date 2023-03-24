Authors The Mageseeker: A League of Legends Story pokazal 21 minutu gemplea

In the name of Marta Izdatelstvo riot forge and study Digital Sun объявили дату релиза двухмерной ролевой игры The Mageseeker: A League of Legends Story. Reliz was 18 April РСPlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One and Nintendo Switch.
Теперь же разработчики представили двадцатиминую запись игрового процесса. В новом видео мы видим начало игры и можем познакомиться с миром и его героями.
Как мы уже слышали, in The Mageseeker нам достанется роль СайLASа, одного из чемпионов League of Legends. On один из преследуемых в королевстве Демасия магов, вдобавок он способен красть чужие магические умения. And ego story of him начинается с побега из тюрьмы, куда его бросили охотники на магов.
СайLAS использует цепи, которыми он был скован, в качестве оружия. Со временем герой вычит кобинации ловких или мощных атак бижнего боя, а т а, А новые союзники помогут открыть уникальные способности и улучшить убежище СайLASа.
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