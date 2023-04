Chrome 112 prepare sa refonte graphique et introduce a nouveau mode lecture

Quatre semaines après la sortie de sa dernière mise à jour, Google vient d’entamer le déploiement de Chrome 112 chez tous les utilisateurs. Cette mise à jour introduit plusieurs nouveautés interestinges, mais prepare surtout le navigator à l’arrivée prochaine de la refonte graphique de son interface. Voici un petit tour d’horizon des nouveautés à retenir.

Les Chrome Apps tirent definitively leur révérence

The Chrome applications, which are telechargeable, come with the extensions and themes, on the Chrome Web Store, must be executed directly in the browser. Google avait annoncé début 2020 son intention de stopper leur prize en charge, mais avait tout de meme concédé à étendre leur support, notamment pour satisfaire les besoins des utilisateurs professionnels. With the mise à jour de Chrome en version 112, Google signe leur arrêt de mort définitif, puisqu’elles ne peuvent plus ni être téléchargées sur le Chrome Webstore ni installées. The company of Mountain View prefers the Progressive Web Apps (PWA), plus flexible, mostly standardized. Néanmoins, pour les entreprises qui auraient toujours besoin absolute d’accéder aux Chrome Apps, Google laissez dans son navigator un flag dont l’activation permettra de prolonger leur prize en charge jusque pour les deux prochaines versions du navigator. Quant aux utilisateurs sur ChromeOS, ils benéficieront d’un sursis allant au moins jusqu’en janvier 2025.

A new interface in the course of preparation

Siren ne laisse pour l’heure présager d’un eventuel changement, Chrome 112 introduce pourtant les prémices d’une prochaine refonte graphique de son interface. Google a en effet intégré un flag, chrome://flags/#chrome-refresh-2023, qui, lorsqu’il est activé, permet d’avoir un premier aperçu des prochaines modifications prévues dans l’interface. Les changements opérés par l’activation de ce flag restent toutefois assez minimes. Ilse contentent pour l’heure d’augmenter très légèrement la hauteur de la barre d’adresses, et affichet la fenêtre en bleu plutôt qu’en gris si vous n’utilisez pas de thème dans le navigateur. A priori, this will require reprendra les codes graphiques de Material You may arrive avant la fin de cette année.

Chrome affiche vos favoris sur l’écran d’accueil de l’iPhone

On iOS, you can use Chrome to add to the Web sites on the access to your smartphone. L’option, qui n’est cependant pas available par défaut, doit être activée depuis le flag chrome://flags/#add-to-home-screen. It is also available in the associated menu on the partage, located in the address bar of the navigation device. Just the maintenant, this option must be reserved for Safari, the native web browser for iOS.

Par ailleurs, in the notes de version de Chrome 112 sur iOS, Google indicates that it is possible to present the previsualiser les fichiers téléchargés directement dans le navigator. If you choose the option “Ouvrir dans Chrome” before you send it to the filing system. Enfin, Google explicitly avoir repensé son gestionnaire de mots de passe pour faciliter la gestion et l’accès aux mots de passe dans le navigateur.

Un nouveau mode lecture experimental

Vous ne le savez peut-être pas, mais Google Chrome embarque un mode lecture, désactivé par défaut, qui permet de reformer le content of the pages Web for a lecture plus comfortable. Avec Chrome 112, vous n’avez plus un mode lecture, mais deux. Google est and effet en train de tester un deuxième mode lecture qui, lorsqu’il est utilisé, reformate the active page dans un panneau independent affiché à droite de la active page.

Pour en profiter, il vous faudra d’abord activer le flag chrome://flags/#read-anything. Vous devrez ensuite or le panneau latéral, puis dans le menu deroulant affichant par défaut list de lecture, sélectionnez mode lecture. The content of the active page is automatically reformatted in the lateral volume of Chrome.