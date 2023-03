News jeu Cities Skylines 2 : Date de sortie, new, on fait le point sur la new bombe du jeu de construction !

Sorte de fils spirituel à SimCity, Cities Skylines s’est imposé (since it was sorted in 2015) as a series reference in the genre of the city builder. Désormais, sa suite a été dévoilée, on fait le point.

On commencement par l’information la plus importante. Cities Skylines 2 sortira en 2023 sur PC Steam, PS5, Xbox Series X|S et sera available in the Game Pass… Pour l’instant, c’est tout ce que nous savons. La suite du célèbre “city builder” (genre où il faut construire et gérer sa ville) a été annoncée à la surprise générale, à la fin du paradox announcement show de mars, huit ans après la sortie du précédent épisode ! À la baguette, on retrouve toujours l’éditeur Paradox et le studio Colossal Order.

Qu’est-ce qu’on peut attendre de ce second volet ?

Même si pour le moment Colossal Order n’a pas encore détaillé les nouveautés de Cities Skylines 2, nous savons que cette suite n’aura pas froid aux yeux… Sur Steam, l’équipe parle d’une “simulation urbaine la plus réaliste et ambitious qui soit”, offer a system de jeu en profondeur ainsi qu’une “economie vivante”. Autant dire que ça promet ! Malheureusement, en l’état, pas plus d’information à se mettre sous la dent. On Twitter, Colossal Order say “d’un nouveau pas en avant” dans leur rêve de créer un city builder. The counterpart is the équipe a sorti régulièrement of the DLC sur Cities Skylines.

Votre ville évoluera et réagira selon vos decisions… A monde dynamique en constante évolution, à la fois stimulant | free. Utilize your creativity and your skills in planning stratégique pour faire de your ville une metropole prospère qui attirera entrepreneurs, residents, tourists (Steam)

Is there a motor for jeu se base Cities Skylines 2 ?

Then the trailer d’advertisement, an internaute a cru repérer an indication indiquant que Cities Skylines 2 allait faire appel à l’Unreal Engine 5, moteur de jeu de new generation d’Epic Games… Désolé, mais ce ne sera pas le cas ! Then and message Twiter, Colossal Order a expliqué que son nouveau bébé tournera sous Unity, à l’image du précédent épisode. On aura malgré tout le droit à des “graphismes époustouflants aussi beaux que détaillés”, peut-on lire sur Steam ! On attend a trailer of the gameplay.

Tout le contenu du premier volet sera-t-il available ?

Comme l’écrit Colossal Order sur Twitter, Cities Skylines 2 est un “tout nouveau jeu” et le contenu de son prédécesseur s’appuie sur huit ans de bons et loyaux services… Par conséquent, il semble peu probable que cette suite déboule day one avec tous les DLC du 1er Cities Skylines. Dans un second post, le studio explique que des informations à ce sujet arriveront dans les mois à venir… L’équipe a également tenu à rappeler que le “modding” occupe an important place et que le content amateur du jeu de 2015 ne sera pas directly transferable in the Cities Skylines 2. Avant d’en révéler plus, Colossal Order souhaite d’abord ajouter de nouveaux | derniers contenus à leur premier city builder.