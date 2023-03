Comment above 150 euros de prime chez Fortuneo ?

Aucuns frais de tenue de compte, une carte Gold Mastercard gratuite (sous conditions*) and jusqu’à 150 euros de bonus: la banque en ligne Fortuneo ne manque pas d’argument. Voici comment profiter de all ces avantages et ne pas passer à côté de la prime.

Cette année encore, Fortuneo figure en tête du Palmares Pricebank des meilleures banques en ligne françaises. Si ses tarifs ultra-compétitifs lui ont permis d’atteindre la première place de ce podium, Fortuneo se démarque aussi par de généreuses primes de bienvenue.

Jusqu’au 3 April 2023, avec le code promotion FTNMARS23the banque en ligne vous offer 70 euros pour l’ouverture d’un premier compte bancaire Fortuneo with a Fosfo Mastercard* card. If you opt for a Gold Mastercard, the bonus is worth 150 euros*. Mais, pour les obtenir, quelques étapes clés sont à respecter. On vous explicit comment en beneficier.

Des tarifs avantageux pour tous les comptes courants

Que vous décidiez d’ouvrir un compte bancaire individually ou un compte joint et quelles que soient les options choisies, la force principale de Fortuneo réside dans ses tarifs.

Des prix contenus, mais des services advances. // Source : Fortuneo.

La banque en ligne vous exempte de nombreux frais*, dont ceux relatives à :

l’ouverture et la tenue de compte ;

la souscription à une carte bancaire, quel qu’en soit le modèle (gratuité soumise à conditions*) ;

les payments and retreats by carte bankaire en France and à l’international ;

les operations courantes en ligne dont les virements SEPA occasionnels et les prélèvements SEPA.

Alors, comment distinguishing the different offers ? Ce sont les models de cartes bancaires qui determinent les avantages, assurances et garanties specifiques auxquels vous pouvez accéder. Fortuneo en propose trois, dont la Fosfo Mastercard, la Gold Mastercard et la World Elite CB Mastercard, les deux dernières étant soumises à des conditions d’octroi spécifique (à savoir conditions de revenus).

Compare to the classique Fosfo Mastercard, the Gold Mastercard apporte une series d’atouts supplémentaires. Lors de la souscription de cette dernière, vous pouvez choisir entre un debit immédiat ou différé et vous benéficiez de plafonds de paiement ainsi que de retraits plus élevés. En plus, vous profitez de guarantees d’assurance and d’assistance renforceesan avantage indéniable lorsque vous partez en voyage à l’étranger ou que vous louez une voiture.

la World Elite CB Mastercard est quant à elle la carte bancaire la plus premium de la gamme. Si les plafonds peuvent être encore plus élevés que ceux de la Gold Mastercard, elle offer en prime des avantages exclusifs comme un service de conciergerie, des accès privilégiés dans les aéroports avec les services Mastercard Flight Delay, LoungeKey et Airport Security Fast Track, ou encore of guarantees and assurances optimal.

A prime boostee with the Gold Mastercard

Jusqu’au 3 avril, Fortuneo octroie de belles primes de bienvenue à ses nouveaux clients. En function de la carte bancaire choice, le montant de ce bonus varie.

Ainsi, toutes les persons qui obligent l’ouverture de leur premier compte bancaire au be de Fortuneo (personnel or joint) et qui optent pour la Fosfo Mastercard peuvent obtenir une prime de 70 euros. The monthly fee is 150 euros with a Gold Mastercard. Aucun bonus n’est in revenge accordé with the World Elite Mastercard.

Les different cartes bancaires proposed by Fortuneo. // Source : Fortuneo.

Pour en être credit, il faut toutefois veiller à respecter quelques prérequis. Tout d’abord, la demande d’ouverture de compte doit être initiée sur le site internet de la banque en ligne au plus tard le 3 avril prochain, en indiquant le code promotion FTNMARS23. De plus, toutes les pièces justificatives doivent être transmises à Fortuneo avant le 17 avril.

If your dossier is accepted, the banque process will be done with the ouverture du compte et à l’envoi de your bancaire carte par courrier postal. Then, after 90 days of following the request, you should realize 5 payments with your Fosfo Mastercard or Gold CB Mastercard. Enfin, à l’issue de ces 5 règlements, Fortuneo vous credite sous 30 days le montant de votre bonus de bienvenue.

Chacune de ces tapes doit donc être suivie à la lettre, sous peine de passer à côté des 70 or 150 euros de prime.

An application pour gérer les operations courantes

En plus d’appliquer of the tariff relativement bas et de belles primes de bienvenue, Fortuneo met à disposition de ses clients and application mobile (available on iOS et Android) à la fois complete et simple à utiliser.

Aperçu de l’application Fortuneo, ma Banque & Bourse. // Source : Fortuneo

En quelques clics, vous pouvez alors :

connaître le solde de votre compte bancaire (en temps réel pour la Fosfo Mastercard uniquement) ;

réaliser des operations courantes comme des virements;

transfer gratuitement et instantanément of the fonds à une autre personne via Paylib entre amis ;

piloter votre carte bancaire (consulter le code PIN, blockage/deblocage de la carte, mise en opposition, gérer les plafonds) ;

Obtenir un numero de carte bancaire virtual pour réaliser vos achats sur internet de manière sécurisée ;

gerer your budget in category vos dépenses.

Si malgré tout, vous avez besoin d’échanger avec un conseiller, Fortuneo dispose d’un service clients basé en France et joignable directement par email ou par téléphone.

* Mentions légales de l’operation et de Fortuneo

