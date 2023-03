Comment mask a story on Instagram

Instagram fournit an option pour cacher les stories de comptes que vous ne voulez plus voir, sans avoir besoin de se désabonner.

Les stories de certains comptes que vous suivez sur Instagram ne vous font ni chaud ni froid ? Il vous est possible de les masquer dans l’application mobile, en les mettant en sourdine. Cela a pour avantage immediately de liberer votre flux d’actualité, sans avoir besoin de vous désabonner de qui que ce soit. The option is available in a pressure you do on the wall.

Les stories sont des contenus éphémères, visibles pendant 24 heures par celles et ceux qui vous suivent (et le reste d’Internet, si vous n’avez pas un compte privé). Ces contenus sont généralement moins travaillés que les clichés habituels, puisqu’ s’agit souvent de vidéos prizes sur le vif, de photos brutes, ou bien de contenus qui sont repartagés, notamment de TikTok.

Certain stories peuvent être conservées sur le profil, lorsqu’elles sont passées à la Une.

Cache a story on Instagram with the sourdine

Lancez l’application Instagram on your phone ;

Appuyez longuement on a story que vous voulez masquer ;

Choisissez “Sourdine” en bas de l’écran ;

Confirm with « Masquer la story ».

Les encadrés en orange sont les principales étapes à retenir. Ici, la demonstration a eu lieu sur un compte au hasard. A vous de vous adapter. // Source : Captures d’écran

Vous avez an additional option, qui vous permet de cacher les publications du compte, tout en conservant votre subscription. Dans ce scenario, vous ne verrez plus non plus en haut de your flux d’actualité les clichés du compte cible. L’option a du sens si vous en avez assez des publications incessantes d’un proche, mais que vous n’avez pas le cœur d’abandonner.

Comment demasquer the story de quelqu’un sur Instagram ?

Si vous changez d’avis, la reactivation des stories sur Instagram est too simple : vous devez simplement faire défiler horizontalement la liste des comptes ayant publié a story, jusqu’à atteindre le about de la file. C’est là que sont rassemblés les comptes masqués (ils sont grisés). Effectuez un appui long et choisissez “Reactive the story”. C’est tout.

Si restreindre les stories ne suffit pas, Instagram fournit des options additionalnelles — qui cette fois impliquent de masquer, voire de bloquer un compte. Other solution: Empêcher autrui de mentionner un compte ou de taguer une personne. Si vous avez des ados, il existe par ailleurs des paramètres pour restreindre certaines fonctions du service. Cela concerne les commentaires, l’emploi de certains mots-clés, ou bien les “likes”.

