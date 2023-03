Comment on the installer of an old version of an application on an iPhone or an iPad ?

Also, depending on the situation, the applications proposed on the App Store must be compatible. There exist a few d’installer d’anciennes versions, afin de thunder a seconde vie à a product considered “obsolete”.

Un ancien iPhone or iPad est-il condamné à finir dans un tiroir ? Plusieurs années après leur lancement, les appareils d’Apple, comme tous les produits tech en general, ne reçoivent plus de mises à jour. Un iPhone 6, par example, ne va pas au delà d’iOS 12. Un iPad mini de première génération, de son côté, s’est arrêté à iPadOS 9. Plus on advance dans le temps, plus ces appareils risquent de ne pas être compatibles avec les dernières versions des applications. Netflix, for example, existing iOS 15.0 for function. Les deux appareils cités plus haut sont donc incompatibles avec la dernière version du service de streaming, qui leur indiquera que “Cette application a besoin d’iOS 15.0 or plus” au moment où ils souhaiteront l’installer.

Pour beaucoup d’utilisateurs, ce message est synonymous de retraite pour leur appareil fétiche. Pourtant, published 2013, Apple proposes a plan to continue using it and an old appareil malgré that is incompatible with an application.

On the App Store, meet in Mes Achats

It is not possible for the contourner to be incompatible, but an application that refuses to use an old version of the iOS general element of the code that is not visible for the old apparel. Waiting, il est possible d’éviter le problem en téléchargeant une ancienne version de l’application en question. Cette dernière n’aura peut-être pas toutes les dernières fonctions, mais elle devrait être fonctionnelle dans 99 % des cas (un développeur peut la bloquer côté serveur, mais ce n’est pas dans l’intérêt de Netflix ici).

For the télécharger in an old version of the application, there is a problem with the search on the App Store and the click on the télécharger. Dans ce cas la, Apple affichera le fameux message sur son incompatibilité.

Example of the message d’erreur d’incompatibility. // source : Forum MacG

Pour contourner l’interdiction, il faut avoir préalablement possédé une ancienne version de l’application que vous souhaitez installer. For example, if you have a Netflix télécharger on your iPhone in 2016, then you need to have a télécharger that is compatible with the version you have installed between 2016 and aujourd’hui. Rendez vous sur l’AppStoreclick on your vote photo de profile ou vos initiales puis choisissez la rubrique Mes Achats. Toutes les applications lists ici peuvent vous proposer une ancienne version compatible avec votre appareil. (Si your appareil est très ancien, la section Mes Achats peut se trouver ailleurs, dans l’onglet Mises a jour par example). Les appareils les plus anciens, comme l’iPhone de 2007, ne peuvent pas récupérer d’anciennes versions.

The section Mes achats list tout le contenu téléchargé dans le passé, y compris celui retiré de l’App Store. // Source : Capture Numerama

En cliquant sur le logo en forme de nuage, l’App Store télécharge automatiquement la dernière version compatible avec your appareil. Il est regrettable que ce ne soit pas le comportement par défaut, mais cette astuce peut vous permettre de prolonger la durée d’un ancien appareil, par example en transformant son ancien iPad en une tablette pour ses enfants. Then you can invite them to your guide to configure your iOS or Android app for the little ones.

En cliquant sur le nuage, Apple proposes the dernière version compatible with your appareil. // Source : Capture Numerama

