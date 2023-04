tutorial Comment on the iPhone with a sleeve: the simple method to connect

Les jeux sur smartphone sont de plus en plus poussés, et ça devient de plus en plus étrange d’y jouer avec les doigts. Pourquoi ? because it is all to fait possible de s’équiper d’une manette à la place. Voici comment faire, c’est honteusement simple.

Vous avez choisi le dernier iPhone for son appareil photo, sa quality de fabrication, mais surtout pour son écran et la puissance graphique qu’il propose. Avec ça, vous pouvez jouer à tous les jeux les plus gourmands et avec tous les potards au maximum. corn voila, un smartphone, ce n’est qu’un simple écran au final, et vous êtes obligés de naviguer avec vos gros doigts poisseux dessus, recouvrant un tiers de la surface.

Comment faire pour éviter cela et en plus décupler son expérience de jeu ? La réponse est simple : prendre une manette. If you have already had a console plus you are now, you have a PS4, PS5, Xbox One or Xbox Series X/S, you have already had a console. Si vous n’en possédez pas mais que Vous jouez régulièrement sur téléphone à des jeux assez poussés, une manette s’impose.

Apple a beau être connu pour avoir un écosystème un peu fermé, croyez-moi qu’ils n’hésitent pas à l’ouvrir quand ça les arrange. Tim Cook et sa bande génèrent énormément de profits grace à l’App Store, le magasin d’applications de l’iPhone. Ils récupèrent 30% de chaque transaction monétaire effectuée, et ont all the interests of the proposer and an experience de jeu mobile la plus léchée possible.

Pour ce tutorial, vous avez impérativement besoin d’une Manette sans fil compatible with Bluetooth. It is not possible for the branch to be connected to the Lightning port of the iPhone. Nous allons prendre pour exemplar une manette de Xbox Series, tout simplement parce que c’est celle que j’ai sous la main. un fois your iPhone allumé, il you suffit de :

Pour ce faire, maintenez appuyé le bouton Xbox jusqu’à ce qu’il s’allume. Pour la mettre en mode appairage, appuyer sur le bouton d’appairage sur la face arrière. Le bouton Xbox doit maintenant clignoter, indiquant qu’il est en research de connection à un appareil.

On the iPhone (assuming iOS 14 minimum), rendez-vous on the Application Regulations, puis Bluetooth.

Activer le Bluetooth.

le Bluetooth. Vous devriez voir apparaître la manette Xbox sous le nom Xbox Wireless Controller. Selectionner cet appareil et patienter jusqu’à ce qu’il se connecte à l’iPhone.

Une fois cela fait, la manette est connectée. Vous pouvez lancer les jeux compatibles, et la manette devrait être automatiquement reconnue.

List of the other manettes compatibles

Outre cet example de manette Xbox, Apple offer the possibility de connecter d’other manettes, Voici la list :

Manette Xbox Series

Manette Xbox One

Manette PS4

Manette PS5

Manette Pro Nintendo Switch

Il existe also d’other models de manettes un little plus élaborés, Certaines permettant d’y accrocher directement l’iPhone, ou bien de placer des controllers de chaque côté à la manière d’une Nintendo Switch.