CUPRA CUP x Trackmania : rejoignez the competition and tentez devenir le meilleur pilote de NEO-CUPRA

During this season, the NEO-CUPRA pass at a higher level with the coup d’envoi de the prestigieuse CUPRA CUP ! A compétition exceptionnelle s’articulant autour de circuits vertigineux, et à laquelle tous les joueurs de Tackmania sont invited à participer. À la clé : a cash prize of 10,000€ à se départager ! Voici tous les details de l’événement.

En octobre dernier, CUPRA lançait NEO CUPRA, a partenariat d’exception with the jeu de course Trackmania, edited by Ubisoft. Cette ambitious collaboration s’articule autour de 12 separate circuits in 3 districts (Velocity, Singularity and Intricacy), chacun faisant appel à plusieurs compétences de pilotage, comme la precision, la rapidity or la réactivité. Chaque district, situated at the different levels of la ville de NEO-CUPRA, arbore a design futuristic and non-conventionalin the line of the bolides conçus par le jeune constructeur espagnol.

Place a la competition

Maintenant que les 3 districts ont été déployés, il est l’heure de mettre à profit vos nombreuses heures de conduite. CUPRA vient en effet de thunder le coup d’envoi de the CUPRA CUP, a tournoi en line ouvert à all les joueurs et au cash prize of 10,000€. De quoi test your value face aux pilotes les plus doués de de NEO-CUPRA !

La competition se decoupe ainsi en plusieurs phases. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 18 avril prochain, Cupra met all d’abord à disposition un serveur dédie vous permettant de vous entrainer en duo sur les different cartes de NEO-CUPRA. Puis suivront deux phases de qualification en ligne, les 19 and 26 avril. Enfin, les meilleurs participants s’affronteront lors d‘une grande finale en physique, le 3 may. Un événement que vous pourrez d’ailleurs suivre en direct sur LeStream !

Vous pensez avoir les épaules assez solides pour vous hisser au plus haut du classement de la CUPRA CUP ? Inscrivez-vous des maintenant à la compétition sur le lien ci-dessous! Vous avez jusqu’au 19 April (18h) pour vous inscrire !

Toutes les infos on the official site of the CUPRA CUP