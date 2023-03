Daisy Jones & The Six est la series rock dont vous aviez besoin sans le savoir

Si vous aimez les séries musicales et le bon son du rock’n’roll, ne passez surtout pas à côté de cette épopée aux couleurs hippies, qui raconte l’histoire d’un groupe fictif, de leurs heures de gloire à leur séparation. Available on Prime Video, Daisy Jones & The Six is ​​a pépite.

Vous avez envie de vous lancer in a series vintage, with the rhythm in the peau et available on a plateforme de SVOD ? Alors ça tombe bien, nous vous conseillons de découvrir les melodies entêtantes de Daisy Jones & The Sixavailable on Prime Video.

En ce vendredi 17 March 2023, the série sera parfaite pour entamer tranquillement le weekend, le tout en musique.

La series Daisy Jones & The Six on Prime Video, an ode hypnotizing on rock des années 1970

En 1977, Daisy Jones & The Six rassemble les foules du monde entier grace à leur musique rock entraînante. Mais du jour au lendemain, le groupe décide de se séparer. 20 ans plus tard, les membres et leurs proches décident enfin de témoigner pour dévoiler les coulisses de leur ascension musicale hors normes. À mi-chemin entre le documentaire et la fiction, la série rassemble des entretiens face camera et des sequences plus naturelles façon tranche de vie. Pourtant, le groupe n’a rien de réel : Daisy Jones & The Six n’a jamais existé.

Tout le genius de cette première saison est de nous pousser à croire le contraire. On suit alors les 6 membres de cette formation musicale, de leurs débuts balbutiants jusqu’à leur gloire éclatante puis leur descente aux enfers. On pense all de meme à des groups existants like Fleetwood Mac devant cette adaptation du livre à succès de Taylor Jenkins Reid.

L’autrice a d’ailleurs participé à l’écriture de ces 10 épisodes et cela se ressent: les événements qui ont mené à la grandeur et la décadence de Daisy Jones & The Six s’entremêlent dans a narration parfaitement maîtrisée. Au passage, on retrouve la vibe Geniale des Années 1970, mais on assiste aussi au sexisme d’une industrie musicale qui persiste à voir les femmes comme des chanteuses interchangeables, dont la chair primait trop souvent sur le talent artistique, aux yeux des producteurs.

Daisy Jones & The Six // Source : Amazon Studios

Menée par le duo survolté de Riley Keough (The Girlfriend Experience) and Sam Claflin (Peaky Blinders Enola Holmes), the series révèle également le talent trop sous-estimé des épatantes Suki Waterhouse (divergent 2) and Camila Morrone. Daisy Jones & The Six alterne judicieusement interviews individual and sequences de groups, pour mieux comprendre le destin intimate et collectif de ces personnages qui ont le rock dans le sang.

Si, comme nous, vous aviez été déçus par pistol sur Disney+, vous devriez trouver votre bonheur devant cette série aux accents hippies, qui met des figures féminines passionnantes au premier plan. Et si nous vous en parlons précisément en ce vendredi 17 mars 2023, c’est que Prime Video met en ligne 2 épisodes chaque vendredi. Il est donc temps de rattraper ce début de saison 1, avant de découvrir le final, le vendredi 24 mars 2023.

À voir si vous avez aimé : vinyl ; The Get Down ; Bohemian Rhapsody ; yesterday ; Love & Mercy

vinyl ; The Get Down ; Bohemian Rhapsody ; yesterday ; Love & Mercy A for si vous cherchez: series musicale ; romance ; années 1970 ; creation musicale ; skirt ; pop ; celebrite ; personnages féminins badass ; drama ; episodes longs ; complete vos playlists de nouveaux morceaux

