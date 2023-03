Des PS5 partout sans payer cher, quel bonheur ! Vous pouvez l’acheter des maintenant

Qui n’a toujours pas acheté sa PS5 ? En Mars 2023, vous n’avez plus d’excuse. On trouve maintenant the dernière console de Sony à son prix normal sur Amazon, sans aucune list d’attente. Oui, vous pouvez enfin l’acheter !

Des PS5 on Amazon sans liste d’attente… tout le monde peut enfin l’acheter

Acheter the PS5 for €549 on Amazon

Vous le savez sûrement aussi bien que nous : alors que la PS5 est sortie il ya plus de 2 ans, la console de Sony a été victime de son succès dès son premier jour de mise en vente. Pénurie des composants électroniques, geopolitical tensions, sanitaire crisis… énormément de facteurs sont Venus perturber le lancement de la nextgen. Des mois, que dis-je, des années plus tard, de nombreuses personnes ont meme renoncé à l’achat d’une PS5. Dommage, c’est une super console et pas mal de très bons titres sont déjà sortis dessus !

Aujourd’hui n’importe qui peut brancher une PS5 sur sa TV 4K. Bien entendu, la console n’est pas en promo (elle ne le sera peut-être jamais avant la sortie de la PS6 dans quelques années), mais au moins, elle est en stock à little près partout. Même le roi de la vente en ligne en France, Amazon, possède suffisamment de stocks de PS5 pour vendre la console nue (donc sans bundle comprenant des jeux ou des accessories) à son prix de base : 549€. Plus d’excuse, foncez !

Verifier les stocks de PS5 chez Amazon

Verifier les stocks de PS5 chez la Fnac

Verifier les stocks de PS5 chez Cdiscount

Verifier les stocks de PS5 chez Micromania

Verifier les stocks de PS5 chez Cultura

Verifier les stocks de PS5 chez Boulanger

Little rappel : à cause de l’inflation et surtout de la chute du cours de l’euro, le prix de la PS5 a augmenté de façon pérenne à l’automne 2022. Sony l’a annoncé à contrecœur : the PS5 classique est passée from €499 to €549 and the digital version from €399 to €449.

The PS5 : a console de jeu qui domine son milieu

So that the PlayStation VR 2 vient de débarquer, les ventes de PS5 restent toujours très élevées en France et partout dans le Monde. Fin 2022, so les stocks étaient encore chancelants, la PlayStation 5 s’est mieux vendue que jamais : de debut octobre à fin decembre, elle s’est écoulée à 7,1 millions d’exemplaires, un montant qui a augmenté de 83 % by rapport au dernier trimestre de 2021. Sur les 3 derniers trimestres, les ventes 12.8 million d’exemplaires de l’ultimate console de Sony ont trouvé un foyer.

The Sony objective is 19 million PS5 at the end of the fiscal year, donc d’ici au 31 March, and the Japanese firm pourrait dejà avoir résussie son par. Au total, et sans prendre en compte les chiffres de janvier, february et mars 2023, ce sont plus de 30 million de PS5 qui ont été vendues à travers le monde. Normalement, la barre des 37 millions devrait être franchie, voire dépasser si le trimestre en cours tient ses promesses. Nous devrions avoir plus d’informations à vous communiquer d’ici 2 semaines!

À côté de ça, il ya du bon et du moins en termes de chiffres. D’un côté, le constructeur nippon peut se féliciter, pour sa division Game & Network Services, d’avoir engrangé a chiffre d’affaires de 1246.5 billion de yens (which represents around 8.79 billion de dollars) pour le deuxième trimestre, soit le meilleur trimestre de son histoire et une augmentation de 53% par rapport à l’année précédente. The other, if you look at the results of the PlayStation Plus, it’s a bit more moribond: the new formulas aren’t going to be boosted by the number of subscriptions. Début 2023, nous en étions à 46.4 millions against 48 millions l’an dernier. It’s bad, it’s the PS5 that’s global to the Xbox Series X, it’s extremely compliqué de faire plus attractif le GamePass de Microsoft at the level of the subscription service.

Acheter the PS5 for €549 on Amazon