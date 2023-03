Det er klart for NM i e-sport

Det er klart for en ny runde med Norgesmesterskap i e-sport. I Regi av Norges E-sportforbund skal det krones norsk mester i Counter-Strike: Global Offensive, Rocket League, eFootball 2003 og PUBG Mobile.

Sendes rett til verdensmesterskap

Vinnerne av Norgesmesterskapet i eFootball 2023 og PUGB Mobile vil representere Norge under VM i Romania, som går av stabelen i Iasi, i perioden 24. august til 4. september.

Iasi skal arrangere VM i e-sport i regi av det internasjonale e-sportforbundet i august.

Avgjøres for The Gathering

Alle kvalifiseringene begynner 29.mars, mens NM-finalene i Counter-Strike og Rocket League avgjøres på scenen under The Gathering, som går av stabelen på Vikingskipet i påskeferien.

Norgesmesterne i Counter-Strike får senere muligheten til å delta i årets Europa-kvalifisering, hvor de har mulighet til å sikre seg en plass til årets verdensmesterskap.

Vinnerlaget i Rocket League vil være sikret deltakelse under årets europamesterskap som spilles i løpet av høsten.

For deltakere i CS:GO og Rocket League må deltakerlagene våre medlem hos e-sportforbundet.

Norges e-sportforbund dekker oppholdet for finalistene på The Gathering, og lagene som kommer til finalen vil kunne få et reisestipend.

Deltagere can melde seg på via følgende linker:

Meld deg på NM i Counter-Strike her.

Meld deg på NM i Rocket League her.

Meld deg på NM i eFootball 2023 her.

Meld deg på PUBG Mobile her.