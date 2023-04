Hunden som sto fast en fjellhylle på Lisle Storenut i Agder ble natt til onsdag reddet ned av to frivillige helter.

Redningsaksjonen ble avsluttet tirsdag kveld, og politiet ba folk holde seg unna det farlige, rasutsatte området.

I en hytte lenger borte satt Idar Byremo, en fjellvant hundeelsker, og tenkte at noe måtte gjøres.

– Jeg er nokså kjent her oppe, og tenkte med meg selv at det det begynte å bli kaldt. Jeg kunne ikke skjønne at dette fjellet kunne være så ille nå.

Hunden i nød skapte stort engagjement. Sent tirsdag kveld ble det opprettet en innsamlingsaksjon for å skaffe redningshelikopter, og i løpet av et par timer var flere hundre tusen kroner samlet inn.

– Utkjørt

Politiet fikk tidlig onsdag morgen beskjed om at to privatpersoner hadde hentet ned hunden i løpet av natten, men de fikk ikke tak i hundeeieren.

Litt før 7-tiden onsdag var hundeeieren også orientert, ifølge politiet. Til da hadde eieren vært uvitende om redningsmennenes lange natt.

Byremo fikk nemlig med sec en kompis, og sammen tok de beina fatt. Et stykke på veien fikk de skyss av en tråkkemaskin. Han anslår at de brukte 4-5 timer på turen frem og tilbake, i nær 15 minusgrader.

– Vi fikk øye på hunden takket være at den bjeffet. Jo nærmere, vi kom, jo ​​mindre lyd lagde den. Den var rimelig utkjørt, den hunden, så det var i siste liten.

De byttet på å bære hunden ned i rundt to timer nedover. Vel hjemme i hytta fikk hunden karbonader, vann og hundemat.

– Så gikk den rett og la sec.

Når Byremo snakker med TV 2 onsdag morgen har han nettopp tekstet med hundeeieren, som skal hente kjæledyret i løpet av dagen.

– Han var veldig takknemlig.

Operasjonsleder Knut Odde i politiet sier til TV 2 at han i 8-tiden akkurat har snakket med hundeeier, og at saken er avsluttet fra politiets side.

– Alle er glade for at hunden er hentet ned. Politiet er glade for at det gikk godt med hunden, og at det gikk greit å hente den ned, til tross for at noen valgte å ikke følge politiets råd, sier Odde.