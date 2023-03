Dette er de nye bevisene mot Jan Helge Andersen

To år har gått siden Viggo Kristiansen med knappest mulig margin fikk gjenåpnet Baneheia-saken.

Da hadde han sittet nesten 21 år i forvaring etter å ha blitt funnet skyldig i å ha voldtatt og drept Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Oslo-politiet tok deretter over etterforskningen. From Jobbet Etter to Hoved Hypoteser:

At Jan Helge Andersen hadde forklart seg riktig om at han og Kristiansen hadde begått ugjerningene sammen.

At Andersen var alene om å voltta, drepe og skjule jentene.

STÅR VED FORKLARINGEN: Jan Helge Andersen har siden sitt første politiavhør i september i år 2000 sagt at han ikke var alene om ugjerningene i Baneheia.



Dette fant politiet

De nye etterforskerne besluttet tidlig å gjøre nye undersøkelser av gamle DNA-prøver. De satte sin lit til at ny teknologi kunne hjelpe dem.

Det tok ikke lang tid før de første svarene tikket inn.

De viste flere DNA-funn fra Jan Helge Andersen. Han har i snart 23 år forklart at han var den passive på åstedet, mens Kristiansen var den desidert mest aktive deltakeren i ugjerningene.

DNA-svarene wears følgende:

Det fantes ikke DNA fra Kristiansen i prøvene.

Det ble funnet DNA fra Andersen på begge jentene, blant annet i begges underliv. Det til tross for at han har forklart at han så vidt var «bortpå» den ene jenta.

Ble vist en tegning

Den 20. juni i fjor ble Andersen konfrontert med funnene i avhør.

TV 2 er kjent med at avhøreren på et tidspunkt viste ham en tegning av to jenter. Denne skulle illustrere de to drapsofrene henholdsvis forfra og bakfra.

På den ene jenta er det markert totalt åtte røde prikker. På den andre er det markert fem røde prikker.

Hver prikk symboliserer et DNA-funn fra Andersen.

Etter det TV 2 får opplyst hadde ikke Andersen noen forklaring på hvordan funnene kan ha havnet der.

“Han vet rett og slett ikke hva han skal si til det at det ikke er funnet noe fra Viggo”, heter det i avhørsrapporten.

KONFRONTERT: Her er Andersen på vei ut av avhør på politihuset i Oslo etter å ha blitt vist tegningen.



To mulige fell

For jul i fjor skjedde det to store ting i Baneheia-saken:

FRIKJENT: Viggo Kristiansen smilte etter å ha blitt frikjent i Baneheia-saken.



Fredag ​​skal riksadvokaten bestemme Jan Helge Andersens skjebne. Han ble i 2002 dømt for medvirkning til drapet på Stine Sofie Sørstrønen, men frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

If ølge ekspertene er to mulige utfall nå:

Enten kan Riksadvokaten frafalle siktelsen mot ham. Da blir drapet på Lena Sløgedal Paulsen stående uoppklart.

Det andre alternativet er at de ber gjenopptakelseskommisjonen gjenåpne Baneheia-dommen mot Andersen der han ble frikjent for drapet på Paulsen.

VAR PÅ BADETUR: Stine Sofie Sørstrønen (tv) og Lena Sløgedal Paulsen ble drept på badetur i Baneheia i år 2000. Dette billet er tatt to år tidligere.



Mener gjenåpning betyr én ting

Kommisjonen må i så fall finne at vilkårene for gjenåpning er til stede før Riksadvokaten kan tiltale Andersen.

Både Morten Holmboe og Katrine Holter, som begge har doktorgrad i strafferett, tror at en begjæring om gjenåpning betyr én ting: At Andersen blir tiltalt for drapet på Paulsen.

– Mitt inntrykk er at når påtalemyndigheten begjærer gjenåpning til ugunst for en domfelt, er det fordi de mener å kunne ta ut tiltale, sier Holter.

– Jeg har vondt for å se for meg at de ber om gjenåpning uten å ha en plan om å ta ut tiltale, sier Holmboe.

Ett nøkkelspørsmål må besvares

Han forklarer at en eventuell ny rettssak ikke vil finne sted i Kristiansand. Hovedregelen er at saken skal avholdes i en rettskrets som grenser til der ugjerningen skjedde.

– Men siden Oslo politidistrikt har hatt ansvar for etterforskningen, er det ikke unaturlig å se for seg at en eventuell sak avholdes i Oslo, sier Holmboe.

Begge er klare på at Viggo Kristiansen skal betraktes som uskyldig, uavhengig av avgjørelsen til Riksadvokaten.

Holter sier at påtalemyndigheten nå har måttet ta stilling til ett spørsmål.

– Det er hvorvidt de mener å kunne utelukke at forklaringen til Andersen stemmer eller ikke, sier hun og legger til:

EKSPERT: Katrine Holter er professor i strafferett og jobber på Politihøgskolen.



– Da Riksadvokaten uttalte seg om saken før jul, var han tydelig på at Kristiansen ikke har noe med saken å gjøre. Begjæringen om gjenåpning avhenger i praksis nå av om påtalemyndigheten mener de kan bevise dette utover enhver rimelig tvil i en domstol.

– Et dypt sar

Hun mener det vil være uheldig dersom saken ikke blir oppklart.

– Dersom drapet på den ene jenta ikke blir oppklart, vil dette stå igjen som et åpent sår i samfunnet, sier Holter.

Hvor lang tid Gjenopptakelseskommisjonen vil bruke på å behandle saken dersom den havner på deres bord, er uvisst, opplyser leder Kamilla Silseth til TV 2.

– Det må gjøres en konkret vurdering hvis saken blir begjært gjenåpnet, uttaler hun.

Bistandsadvokatene til de avdøde jentenes foreldre har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Svein Holden, forsvareren til Andersen, ønsker ikke å kommentere denne saken.