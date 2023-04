News jeu Diablo 4 : vous ne pourrez plus vous passer de cet outil developed par un fan du jeu

Diablo IV risque bien d’être un petit phenomène lors de sa sortie et d’ailleurs, il n’y a qu’à voir les résultats de la beta pour s’en apercevoir : on parle du jeu partout, tant et si bien qu ‘un fan a prize de l’advance en developed an outil pour parfaire sa stratégie de jeu. On vous explicit.

Point by point C’est en juin prochain que sortira Diablo IV et le moins que l’on puisse dire, c’est que le titre de Blizzard suscite une excitation extreme de la part de sa communauté. Il faut dire qu’un nouveau jeu de la franchise, ça n’arrive pas tous les jours et chaque sortie fait toujours couler beaucoup d’encre (y compris celle de Diablo Immortal, quoique l’on en dise). Pour ainsi dire, un fan du pseudo de lowpoly_nomad a present on Reddit un site internet confectionné par ses soins : celui-ci met à disposition l’arbre complet des compétences de Diablo IV. Sectorisé par classe (le barbare, la sorcière, le druide, la voleuse et le nécromancien), il propose ainsi aux joueurs de prédéfinir à l’avance leur build en étudiant minutieusement chaque possibilité. Attention toutefois : ce n’est pas officiel et ce n’est pas parce que vous faites votre build depuis cet outil que vous le récupérerez en jeu automatiquement. La plateforme sert surtout à imaginer et prévoir l’evolution de votre personnage, mais c’est déjà sacrément pratique pour les gamers les plus tactiques. Rendez-vous ici pour découvrir cet outil, called D4planner.io. Thank you a la beta Toutes ces données ont évidemment été recueillies grace à la beta du jeu, organisée dernièrement avec un certain succès. Alors certes, la première, privée, a connu des debuts compliqués avec des problems de serveurs, mais la seconde, publique, a connu moins d’accrocs. Et si certains aspects du jeu ont pu déranger les joueurs, Blizzard a tenu à faire une déclaration : ils en sont conscients, certaines facettes ont été pensées comme telles… et c’est aussi à ça que sert une beta, faire des tests ! Avec 62 millions d’hours passed en jeu, nous vous remercions de faire de #DiabloIV la plus importante beta de l’histoire de la series. Ce n’est que le debut. Les Enfers vous accueillent le 6 june 2023. Préachetez et obtenez jusqu’à 4j d’accès anticipé : pic.twitter.com/hWCSBv2fe4 — Diablo_FR (@Diablo_FR) March 31, 2023 Qu’importe puisqu’au final, le studio a pris la parole pour préciser que la beta de Diablo IV était la plus importante de l’histoire de la série avec pas moins de 61.5 million d’heures de jeu cumulées. Rien que ca. Etant donné la hype, pas étonnant que des joueurs developed eux-mêmes des outils comme celui mentionné plus haut, à destination d’une communauté décidément au rendez-vous. Diablo IV will be released on June 6, 2023 on PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series and Xbox One. Précommander Diablo IV for €59.99 from €79.99 chez Amazon

This page contains the liens affiliés vers certains produits que JV a sélectionnés pour vous. Chaque achat que vous faites en cliquant sur un de ces liens ne vous coûtera pas plus cher, mais l’e-commerçant nous reversera une commission. Les prix indiqués dans l’article sont ceux proposed par les sites marchands au moment de la publication de l’article et ces prix sont susceptibles de varier à la seule discretion du site marchand sans que JV n’en soit informé.

En savoir plus.