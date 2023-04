News JVTech Do you think you are an Apple addict? Faites le test !

Vous pensez qu’Apple et son histoire n’ont pas de secret pour vous ? Vous savez qui sont “les deux Steve” et qui dirige la compagnie aujourd’hui ? Alors ce quizz est fait pour vous.

Apple, un parcours pas si ideal que ça

Apple est l’une des compagnies les plus puissantes du monde, on ne vous apprend rien. Celle qui a créé l’iPhone, l’iPad, l’iPod et le MacBook Air also et surtout a histoire particulièrement riche, faite de hauts et de bas. Car oui, Apple n’a pas toujours été la compagnie au succès insolent, loin de là.

Pour autant, depuis la fin des années 90, il faut reconnaitre qu’Apple a un parcours quasi parfait. A great success story due to Steve Jobs, qui a su redonner une seconde jeunesse à la compagnie californienne lorsqu’il en est redevenu PDG en 2000. Tout d’abord, il ya eu l’iMac, cette version “colorée et tout en un” du célébre ordinateur et puis bien entendu l’iPod. Précurseur de ce qu’allait être l’iPhone, l’iPod a democratisé la musique en téléchargement et nomade, bien après le fameux “Walkman” de Sony. Et puis, il faut le reconnaitre, c’est un model de design et d’ergonomie, meme encore aujourd’hui.

Et, bien entendu, la fin des années 2000 a vu arriver le produit qui allait all changer pour Apple : the iPhone. Sorti en 2007, the iPhone n’est pas all à fait le premier smartphone, mais a largement participé à sa democratisationand imposing plusieurs standards : un écran plus grand, le moins de boutons possible, un appareil multifunction qui reste simple à utiliser… Le all une paire d’années avant l’arrivée des premier terminaux sous Android.

The iPhone a ensuite été suivi par the iPad, que beaucoup voyaient au départ like an “iPhone XXL”. Mais la tablette a rapidement su trouver son utilité, à mi-chemin entre un téléphone et un ordinateur portable. Also, the iPad is supposed to be a “pro” product, capable of replacing a quasi-integrated laptop. Aujourd’hui, Apple est dans a period plus “calme”, ​​avec a good rhythm de croisière et a gamme de produits très large. Peut-être que ça manque un peu d’innovation, all ça, mais l’offre est là !