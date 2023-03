Dragon Ball Super : Le dessin anime va revenir, mais la question est “Quand ?”

L’anime Dragon Ball Super reviendra, mais pas avant quelques années …

Diffusée pour la dernière fois en 2018, the anime series Dragon Ball Super a marque de nombreux fans. Ceux-ci attendant une suite depuis un petit moment maintenant …

“Quelque chose d’autre” for Dragon Ball Super avait été annoncé, mais quoi ?

The source of information on the series, DBSChroniclesCompte Twitter connu pour ses information souvent exactes sur la franchise, vient de revenir un little plus en detail sur la suite pour l’anime. En effet, after la clôture de l’arc Survie de l’Univers en 2018on a eu droit aux Films Dragon Ball Super : Broly in 2018 and Dragon Ball Super : Super Hero in 2022. Désormais, en dehors de la publication en manga, Dragon Ball Super est official term. corn read Rumeurs de nouveaux animes DBS sont nombreuses. The executive product of Dragon Ball Super : Super Hero and head of the Dragon Ball Room (ditorial department of V-Jump) Akio Iyoku avait meme annoncé que “quelque chose d’autre” que son film arrive for Dragon Ball Supersans plus de detail.

Un web anime en 2023

Comme les rumeurs l’annoncent depuis un moment, Dragon Ball devrait revenir in deux formats: an anime on the web and an anime on the TV. DBS Chronicles avait déjà annoncé que d’après ses sources, le web-anime proposerait des épisodes de moins de 23 minutes. Il ne devrait pas s’agir d’une suite directe de Dragon Ball Supermais d’un anime à part entière proposant une toute nouvelle équipe de personnages. C’est un project encore assez confus, certains l’associated directement à Dragon Ball Super, d’other simplement à la Dragon Ball franchise. Il faudra donc attendre une annonce officielle pour s’en assurer. En all cas, DBSChronicles n’est pas le seul a citer ce projet down a moment. Notons d’autre part que la chaine YouTube de Dragon Ball diffuse Super Dragon Ball Heroes en ce moment, un web-anime dans l’univers Dragon Ball. Ce nouveau web anime ne serait donc pas une première ! Mais DBSCronicles précise également que ce nouveau web-anime ne serait pas destiné à une diffusion su YouTube. D’apres lui, the animation a commencé fin 2022et le web anime devrait être diffused au cours de cette année. Il serait canon à l’univers, et Produced by Naohiro Shintani and Kubota Chikashi.

Un new anime Dragon Ball Super for the television, may pas avant 2025 ?

To clear out the confusion, for one LAST time before the official announcement: 1. WEB Anime in 2023 (‘canon’, Shintani, Kubota, animation started late 2022)

2. DBS TV Anime not before 2025 (as of now, no production yet) Don’t mix both, they’re different. pic.twitter.com/6mEh3HL83L — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) March 25, 2023

in revenge DBS Chronicles ne laisse pas les fans de Super sans nouvellespuisque le deuxieme project sur lequel il revient est l’anime TV Dragon Ball Super. D’apres lui, le projet n’a meme pas encore commencé sa production. Then and tweet in SeptemberDBSChronicles disait que l’anime TV qui prendrait la suite de Dragon Ball Super n’avait pas encore de fenêtre de sortie, même s’il l’envisageait pour “peut-être en 2023 ou pour la quarantième anniversaire”. Cette fois, il a plus de certitude. En effet, the advertisement que l’anime Dragon Ball Super revendra “pas avant 2025”. Subject that the manga was pre-published in Weekly Shonen Jump in November 1984, and edited by Shueisha in 1985, and that the anime debuted in February 1986, and it is possible to see it in de For the new anime series Dragon Ball Super for the quarantine of the franchise ! All depends on the source date of “naissance” la Toei prend en compte.

