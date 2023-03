E3 : Coup de tonnerre, Ubisoft va “prendre une autre direction” en 2023

Ubisoft fait marche arrière en revenant sur les declarations d’Yves Guillemot à propos de l’E3 2023.

Le salon du jeu video de Los Angeles, l’E3 2023ne va vraiment ressembler à aucun E3 avant lui. Après Nintendo, Microsoft et Sony, c’est Ubisoft qui vient de se retirer de la fêtemalgré des annonces récentes disant que l’éditeur français y participerait bien !

sommaire E3 2023 : without Nintendo, without Sony, without Microsoft … and without Ubisoft !

“Nous avons pris la decision de prendre une autre direction”

Rendez-vous le 12 June for the Ubisoft Forward Live 2023

E3 2023 : without Nintendo, without Sony, without Microsoft … and without Ubisoft !

Le mois dernier, Yves Guillemot, le patron d’Ubisoftdeclare ceci :

Si l’E3 a bien lieu, nous y serons et nous aurons beaucoup à montrer.

A declaration qui avait laissé beaucoup de monde assez perplexe. En effect, on savait déjà que l’E3 aurait lieu, c’était officielce qui laissait entender qu’Ubisoft avait encore des doutes sur la tenue du salon malgré les advertisements rassurantes des organisateurs. Alors que Nintendo avait annoucé sa non-participationque Sony souhaitait faire son événement de son côté etc Microsoft promptly showcased an annual event in Los Angeles in your salon. Si les 3 constructeurs devraient faire des grandes advertisements dans leuurs événements respectifs au moment de l’E3, le salon en lui-même semblait donc ne plus pouvoir compter sur la trinité des constructeurs majeurs de l’industry. C’était déjà une mauvaise nouvelle pour le salon, mais il espérait au moins pouvoir compter sur les éditeurs. Il semble pourtant que meme ces derniers y réfléchissent à deux fois cette année …

“Nous avons pris la decision de prendre une autre direction”

Yves Guillemot sentait-il le vent tourner ? Avait-il l’impression que le salon pouvait encore être annulé malgré son annonce officielle ? Pour l’instant, rien ne nous laisse penser qu’il puisse être purement et simplement annulémais si les plus large actors du milieu continuent à fuir l’événement, aucune option n’est à écarter … En all cas, ce qui est certain, c’est qu’Ubisoft vient d’announce his return de l’événementfor organizer and Ubisoft Forward de son côté. L’éditeur français a en effet envoyé un communiqué à VGCannonçant qu’il comptait “prendre une autre direction”.

L’E3 a suscité des moments inoubliables pour toute l’industrie au fil des ans. So we ask that the initial intention of a presence of the E3 be given, we must give the decision to prendre a different direction, and we must organize a Ubisoft Forward Live event on June 12 in Los Angeles. Nous avons hate de partager plus de details avec nos joueurs très bientôt.

Rendez-vous le 12 June for the Ubisoft Forward Live 2023

The organizer of the E3 ReedPop n’a pas répondu, pour l’instant, à l’article de VGC et la declaration d’Ubisoft. En all cas, il est Clair désormais that Ubisoft joins Nintendo, Sony and Microsoft au rank des actors majeurs qui ont décidé de se passer de l’E3. Qu’est-ce que ça signifie pour le salon ? On le découvrira dans les semaines à venir. Il est possible que d’other éditeurs décident de suivre le pas d’Ubisoftrendant l’intérêt du salon de moins en moins évident pour une partie du public. You côté d’Ubisoft, on peut d’ores et déjà imaginer que l’Ubisoft Forward Live du 12 juin presentera des jeux comme Assassin’s Creed Mirage, Avatar : Frontiers of Pandora, The Crew MotorfestSkull and Bones, et eventuellement d’other jeux dont on sait moins de choses tels que Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, XDefiant, The Division Heartland, The Division Resurgence, Splinter Cell Remake, le jeu Star Wars de Massive … On pourrait also en savoir plus sur les projects Assassin’s Creed des prochaines années, meme si on s’attend surtout à un focus sur Mirage. Enfin, les plus optimistes espèrent des nouvelles de Beyond Good & Evil 2 … mais ça semble compromises.

