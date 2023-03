E3 er avlyst

E3 2023 was officially released. Det kunngjorde ESA og ReedPop denne uka.

I in pressemelding (via IGN) skrev arrangørene at det var en svært vanskelig beslutning å droppe årets spillmesse. Til slutt var det bare ikke nok utviklere og utgivere som hadde mulighet til å delta.

– Dette var en vanskelig avgjørelse på grunn av all innsatsen vi og våre samarbeidspartnere la inn i å få dette arrangementet på beina, men vi måtte gjøre det som er riktig for bransjen og det som er riktig for E3.

– Vi forstår det slik at interesserte selskaper ikke ville ha spillbare demoer klare og at utfordringer knyttet til ressurser har hindret flere i å delta på E3 i sommer. For de som hadde forpliktet seg til å være på E3 2023 beklager vi at vi ikke kan holde den messa dere fortjener og den dere forventer fra ReedPops andre arranger, lyder uttalelsen.

Videre skrev ESA og ReedPop at de vil fortsette å jobbe sammen om fremtidige E3-opplegg. Hva det betyr er foreløpig ikke klart.

E3 2023 – som skulle skje mellom 13. og 16. juni – skulle bli det store comebacket for spillmessa, etter flere år med covid-avbrekk. Ting begynte imidlertid å gå skeis da Microsoft, Sony og Nintendo meldte avbud tidligere i år. De tres store fikk følge av Ubisoft, Sega og Tencent, og uten nok interesse ble det til slutt umulig å gjennomføre.

Mens det ikke blir noe E3 byr sommeren fortsatt på spillshow fra Los Angeles. Rett etter ESA-kunngjøringen tok The Game Awards-sjef Geoff Keighley til Twitter for å minne om at Summer Game Fest – med den tilhørende messa Play Days – fortsatt går av stabelen fra 8. juni.