Epic Games Store, Xbox, Gas Giant Games... Les actus business de la semaine

Epic Games Store : le point sur la santé de la plateforme

Présenté et lance comme un concurrent à Steam, l’Epic Games Store a, depuis plusieurs années maintenant, déployé une strategy tres aggressive pour convaincre les editors et les joueurs. Partage of income plus équitable, jeux offerts, réductions régulières, tout a été fait, ou presque. L’Epic Games Store is encore loin d’être aussi fourni en fonctionnalités que la plateforme de Valve. Les lists de souhaits sont arrived assez tard, et la plateforme vient juste d’être ouverte aux soumissions pour l’auto edition.Ces dernières doivent notamment respecter deux règles : ne pas proposer du content pornographique mettant en scène de vraies personnes, et integrated crossplay function avec les autres supports PC. Epic Games fournit un API pour cela, mais les developers peuvent également utiliser la leur.

La prize en charge est étendue aux consoles, mais seul le crossplay PC est exigé. Pour le reste “c’est bien, mais pas top”. L’EGS a en effet connu une baisse de 2% de son cipher d’affaires in 2022, pour s’établir à 820 million de dollars. En parallele, les ventes de jeux tiers ont progressé de 18% (355 million de dollars), et c’est un très bon signal pour a boutique qui cherche à vendre des jeux tiers et à attirer un public habitué depuis de longues années à utiliser Steam. Malheureusement, les jeux first party ne sont pas aussi porteurs. Fortnite, Rocket League ou encore Fall Guys : Ultimate Knockout n’ont généré que 465 millions of dollars in 2022, against 540 millions of dollars sur l’année 2021. Une baisse notamment imputée à la fin des mesures de confinement. Tim Sweeny, patron d’Epic Games, a declared que le nombre d’utilisateurs actifs s’était maintenu, mais que la durée des sessions et les dépenses ont diminué.

En parlant de ces utilisateurs, ils sont passed from 31.1 million in 2021 to 34.3 in 2022 (quotidiens). Quant aux chiffres concernant les utilisateurs actifs au global, dans lesquels on retrouve les persons ayant launch au moins une fois l’EGS dans l’année, it fits from 62 to 68 millions. Finissons avec les jeux gratuits, grand argument de l’EGS pour attirer les joueurs. En 2022, ce sunt 99 jeux qui ont été proposed gratuitement, pour a valeur totale de 2240 dollars. Steve Allison, general manager of the Epic Games Store, precise que les plus petits jeux offers ont été téléchargés entre 6.5 and 7 millions de foistandis que les titres les plus imposing ont été récupérés de 20 to 25 millions de fois.

Microsoft continues de signer des partenariats pour séduire les régulateurs

En attendant les avis définitifs de la CMA au Royaume-Uni fin avril et de la Commission Européenne fin mai, Microsoft continue d’essayer de montrer patte blanche in the case of the Blizzard King Activision. Après avoir advertisement des accords with NVIDIA and Nintendola firme de Redmond announce avoir signé un contrat avec la plateforme de cloud gaming ukrainienne dénommée Boosteroid. Disposant déjà de 4 millions d’abonnés à travers le monde, Boosteroid fait figure de leader independent des marchés américains, britanniques et européens.

Nous croyons au pouvoir des jeux pour rassembler les gens. C’est pourquoi Xbox s’engage à thunder à chacun plus de façons de jouer à ses jeux préférés, sur all les appareils. Apporter des jeux Xbox PC aux membres de Boosteroids, y compris des titres Activision Blizzard tels que Call of Duty une fois l’accord conclu, est une autre tape dans la realization de cette vision, a declared Phil Spencer, patron de Microsoft Gaming.

Boosteroid partage la vision de Microsoft d’apporter des jeux au plus grand nombre de personnes, de lieux et de plates-formes possible. Notre objectif est depuis longtemps de donner aux joueurs la possibilité de profiter de leurs titres préférés sur n’importe quel appareil à portée de main. L’announcement d’aujourd’hui is another pas in this direction. De plus, with notre équipe de développement basée en Ukraine, nous apprécions l’engagement continu de Microsoft (…), et nous travaillerons ensemble sur a initiative soutenant notre communauté locale de développement de jeux pour investir davantage dans la reprise économique du pays , a ajouté Ivan Shvaichenko, PDG de Bobooster.

Cet accord s’inscrit donc dans un accord plus large, dans lequel Microsoft apporte une aide technologique et financière à l’Ukraine Suite à l’invasion du pays par la Russie. Un soutien salué par Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre et ministre de la transformation numérique de l’Ukraine, et chiffré à plus de 430 millions de dollars depuis le debut des affrontements.

Ce partenariat s’appuie sur les 430 millions de dollars d’aide technologique et financière que nous avons fournis à l’Ukraine depuis l’invasion illégale de la Russie, et il illustre les mesures que nous continuerons à prendre pour soutenir les 160 000 développeurs de logiciels ukrainiens. Cela s’ajoute également à nos récents accords avec Nintendo et NVIDIA, rendant encore plus clair pour les régulateurs que notre acquisition d’Activision Blizzard rendra Call of Duty available sur beaucoup plus d’appareils qu’auparavant, a déclaré Brad Smith.

Evidence, Call of Duty, principal point d’affrontement between Sony and Microsoft in the case of rachat, not jamais très loin. Mais ce n’est pas le seul accord signed dans le cloud gaming. Microsoft a également trouvé un terrain d’entente avec Ubitusa base plate in Japan.

Microsoft and Ubitus, the principal suppliers of games in the cloud, sign a partenariat of 10 ans pour diffuser des games Xbox PC ainsi que des titres Activision Blizzard après la clôture de l’acquisition. Notre engagement est de donner plus de choix aux joueurs.

Deux vétérans de la franchise Diablo fondent et presented leur propre studio

Nombreux sont les vétérans de Blizzard à avoir launched leur affaire ces dernières années. On pense notamment à Frost Giant Studios, Red 5, Dreamhaven, Notorious Games or encore LightForge Games, mais ce n’est pas terminé. Cette semaine, nous avons appris la naissance de Gas Giant Games, created by Jay Wilson and Julian Love. Le premier a oeuvré chez Blizzard de 2006 à 2013, tandis que le second a fait partie de l’aventure de 2002 à 2021. Ces deux vétérans, on les retrouve notamment aux credits de World of Warcraft : Legion, Diablo III, Diablo IV ou encore le controversé Diablo Immortal. Pour accompagner les deux compères, on retrouve Dan Kellyqui présidera le studio après avoir oeuvré chez Disney et THQ. Evidence, cette annonce s’accompagne d’un communiqué, dans lequel on apprend que de nombreux developedeurs font déjà partie de l’aventure, avec des expériences variées allant de Cyberpunk 2077 à Kingdom Hearts en passant par Overwatch.

Bien que nous ne soyons pas encore prêts à révéler au monde entier tous les details de notre project en cours, nous pouvons affirmer que les fans de nos jeux précédents seront ravis de ce qui les attend. Je peux vous dire que notre jeu offrira des combats viscéraux et fous, des systèmes de progression captivants et une expérience de survie unique, le all dans un monde nouveau et original que vous adorerez explorer, nous en sommes sûrs, a déclaré Jay Wilson.

Le premier title de Gas Giant Games prendra donc la forme d’un action RPG lorgnant du côté de la survie. L’équipe souhaite rassembler deux genres encore trop éloignés l’un de l’autre à son goût à travers un titre qui sortira sur PC et consoles à une date encore inconnue. La communication publique autour de ce premier jeu ne commencera pas all de suite, mais quelques privilégiés auront droit à a presentation in quelques jours à l’occasion de la GDC de San Francisco.

En bref in the actual business of the week

Emmett Shear, PDG de Twitch , an annoucé sa démission afin de passer du temps auprès de son premier enfant tout juste né. Il est replacement par le president de la plateforme, Dan Clancy.

, an annoucé sa démission afin de passer du temps auprès de son premier enfant tout juste né. Il est replacement par le president de la plateforme, Dan Clancy. The service juridique de la FTC n’est pass satisfait des informations fournies par Microsoft. Il demande des données supplementaires concernant les accords signés, les exclusivites Zenimax, and the prochaine generation of Xbox consoles.

Zenimax, and the prochaine generation of Xbox consoles. Six studios and éditeurs britanniques invites par the CMA à se pronoucer se sont dits in favour you rachat d’Activision Blizzard.

you rachat d’Activision Blizzard. En 9e semaine, c’est Hogwarts Legacy (PS5) qui domine le marché physique français en valeur. The devance of God of War: Ragnarok (PS5), Metroid Prime Remastered, Kirby and the World Oublié and in Mario Kart 8 Deluxe.

Jen Onealqui a dirigé Blizzard pendant three mois, a rejoin Jay Allen Brackqu’elle avait remplacé, au be you studio Magic Soup Games receipt fondé. On and retrospectively John Donham. particularity notable, tout le monde travaille a distance.

Nos other articles business de la semaine