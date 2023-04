Nearby Share, the AirDrop d’Android, arrive on Windows sous la forme d’une application. Déjà available in bêta, elle permet d’envoyer du content d’un smartphone à un PC (or l’inverse) en quelques secondes.

Announcement in 2020, the Nearby Share function does not end with the properties of a smartphone Android that are equal with the iPhone users? Conçue pour répondre à AirDrop, the engineering technology d’Apple qui permet de transferer n’importe quel contenu grace à un mélange de Wi-Fi et de Bluetooth depuis 2011, Nearby Share était jusque là réservée à Android.

Depuis le 31 mars, Nearby Share est Available in beta version on Windows. A premiere tape colossale vers une simplification dantesque des transferts entre les appareils de marques concurrentes.

Nearby Share sera-t-il un jour universel ?

Avec AirDrop, Apple a depuis long temps un vrai avantage sur la competition. The property of an iPhone and a Mac can transfer more gigaoctets of photos and videos of your smartphone and your coordinates in quelques secondes, so that you can take with you a mobile Android that needs to be used by a cable or passer service as WeTransfer. Même pour de all petits contenus, comme 2 or 3 photos, le transfert d’un téléphone à un ordinateur peut être contraignant. Le mail ou le transfert par Messenger/WhatsApp is souvent le plus rapide, if the iPhone is fair, the même chose en 5 seconds, sans perte de quality, avec AirDrop.

Depuis un téléphone Android, les PC Windows more not bientôt visibles. // Source : Google

Le fait que Google lance Nearby Share sur Windows n’est pas anodin, so le géant du web et Microsoft n’en sont pas à leur premier partenariat pour competitor l’écosystème d’Apple (on peut relier un smartphone Android à un PC Windows 10 or Windows 11). In an integrated Nearby Share on a PC Windows, Google l’intègre subitement on the Android universe. Certain rumeurs présageaient d’ailleurs d’une integration à Chrome, ce qui aurait étendu Nearby Share facilement à des millions d’appareils, mais Google mise sur une vraie integration système avec Microsoft, sans doute pour améliorer les performances.

Quand Nearby Share sera officially launched on Windows (une beta est available au téléchargement, mais elle n’est pas encore homologuée en France), alors deux blocs s’affronteront : Android/Windows contre iOS/macOS. Même si la communication entre tous ces appareils ne sera probablement jamais parfaite (Nearby Share peut techniquement s’intégrer à macOS, mais pas à iOS), l’existence de deux écosystèmes plutôt que de plusieurs ne peut qu’être vue comme une bonne nouvelle for the utilisers. Cela rendra inutiles des initiatives individuales, comme celles Samsung qui propose son propre concurrent d’AirDrop (Quick Share) sur ses smartphones et ses PC. La Chine also dispose de sa proper alternative, bientôt inutile en Europe.

