FIFA 23 FUT Birthday: Team 2 with Maldini and Vinicious Jr. is available

The celebrations for the 4th birthday of the Ultimate Team modality continued for the second consecutive week with the publication of a new squad ricca di campioni, vecchi e nuovi: scopiamo assieme il team 2 di FUT Birthday appena arrivato nei packchetti di FIFA 23 Ultimate Team.

First a brief review: the FUT Birthday carries with it a series of 5 star upgrade to mosse abilità or foot debole, also for the Icone. During the campaign it is not possible to obtain oggetti giocatore and award the subject through il Scambi FUT Birthday Programche permette di cambiare gettoni con una serie di aggiornamenti per l’Ultimate Team.

FUT Birthday | team 2

Icone FUT Birthday | team 2

Scambi FUT Birthday Program

I Gettoni FUT Birthday potranno essere ottenuti, fino ad un massimo di trenta, entro e non oltre il end of the campaign fissato for venerdì 7 april. For sbloccarli it is necessary to carry a complete selection of obiettivi, such as Festa primo propietario, Stelle d’argento and some obiettivi della campagna. Alcuni gettoni scambi possono essere trovati nel negozio FUT, enlla galleria stelle Momenti e completando apposite Sfide Creazione Rosa, como le SCR rompicapo e Incontri principali. I gettoni possono essere exchangeati con dei premi tramite le apposite SCR. Ogni prize può essere riscattato a single volta.