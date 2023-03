File Spenser: Microsoft mobile open mobile magazine in 2024 god

Phil Spenser Financial Times. Из беседы стало известно, что Microsoft pogovoril с изданием. Из беседы стало известно, что namerena otkryt свой магазин на мобильных platforms уже в следующем году.

Такая возможность пояAVILASь из-за новых правил в Евросоюзе. Tuesday 2024 god Manzana and Google обязаны открыть свои размеформы для размещения сторонних магазинов. По словам Спенсера, сделка с Activision Blizzard положительно скажется на конкуренции в мобильном секторе.

Стоит обратить внимание на мощные позиции call of duty mobileо длительной поддержке которой заявила Activision. В случае неудачи в слиянии, Microsoft может поменять свои планы из-за отсутствия хорошей подборки мобильных проектов.

Ранее Еврокомиссия перенесла решение по сделке Microsoft and Activision Blizzard почти на месяц. sony This boots, which is not easy to gain currency and equilibration call of duty.