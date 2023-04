Final Fantasy XIV offers an extension: the occasion parfaite pour se lancer

Square Enix n’hésite plus à lancer des operations coup de cœur pour convaincre les joueurs de découvrir l’un des meilleurs MMORPG.

On the march of the MMORPG, two grand leaders are living and bataille sans merci. En haut de cette pyramide, World of Warcraft etc Final Fantasy XIV s’imposing comme les mastodontes en la matière. If the title of Blizzard is installed before 20 ans maintenant, the notoriété you jeu from Square Enix is ​​bien different. The license Final Fantasy a déjà eu le droit à a premiere itération massivement multijoueur avec FFXI Online in 2002. In 2010, the Japanese studio decided to produce a new MMO sous la forme de FFXIV.

Malheureusement pour eux, ce titre est un échec commercial après une réception majoritairement negative. Square Enix decides when it’s time to say goodbye to it: leave the servers to get the game zero. Celui-ci va meme jusqu’à inclure cette clôture dans son lore sous la forme d’une catastrophe. Le jeu revient en 2013 et réussit l’impossible : ce pari risqué donne naissance à un véritable blockbuster.

Depuis, le studio japonais n’hésite pas a jouer toutes ses cartes pour convaincre les joueurs. Final Fantasy XIV est jouable gratuitement jusqu’au level 60 avec un accès à la première extension sans limites de temps, une offer d’essai imbattable que les fans rabâchent sans cesse pour attirer de nouveaux aventuriers. C’est presque comme si la communauté s’occupait de la promotion du titre, et celle-ci va pouvoir rajouter un nouvel argument non negligeable : la seconde extension Stormblood offerte pendant une durée limitedée.

Un cadeau à ne surtout pas manquer

Jusqu’au 8 may prochainles joueurs du MMORPG peuvent adder gratuitement l’extension Stormblood à leur compte, et ce pour toujours. Les détenteurs of the Starter Edition de FFXIV peuvent donc en profiter without a dépense supplémentaire. Il faudra requires avoir un subscription actif pour pouvoir accéder au jeu. En effet, cet ajout gratuit ne concerne pas la version d’essai. L’offre est accessible aux joueurs PC, PlayStation et Steam.

Il suffit pour cela de se rendre sur la boutique de votre choix et d’ajouter le produit à votre compte. Pour rappel, cette extension permet de visiter les contrées orientales d’Eorzea afin d’endiguer l’invasion des forces de l’Empire de Garlemald. Après celle-ci, Final Fantasy XIV reserve encore deux autres aventures intitulées Shadowbringer etc endwalker.

L’épopée des Guerriers de la Lumière offer des centaines d’heures de jeu et peut être jouable entièrement en solo (mayennant une connection permanente malgré tout). Les fans de la franchise ne devraient donc pas hésiter à découvrir cet épisode tout aussi qualitatif que les volets principaux.