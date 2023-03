– Folk er redde for jobbene sine

DDE-frontfigur Bjarne Brøndbo stilte villig opp da initiativtakeren til Kystbrølet, Hans Stølan, spurte om Brøndbo kunne stå for det kulturelle innslaget på en marking mot lakseskatten utenfor Sps landsmøtehotell fredag ​​morgen.

– Bjarne er en folkelig artist, så det er naturlig at vi spurte ham, og vi er glad for at han svarte ja. Han har noen kjente sanger som kan passe bra, sier Stølan.

Han er også hovedtillitsvalgt i sjømatselskapet Salmar på Frøya i Trøndelag, der styreleder Gustav Witzøe har gått sterkt ut mot grunnrenteskatten på havbruk.

AKSJONERER: Hans Stølan har invitert partileder Trygve Slagsvold Vedum til å komme ut av Sp-landsmøtet og møte aksjonistene. Photo: Terje Bendiksby/NTB Photo: Terje Bendiksby



Kystbrølet starter markeringen i god tid før Sps landsmøte åpner på Clarion Hotel i Trondheim, og Stølan har bedt om å få overlevere et opprop til Vedum.

– Vi ønsker at landsmøtet til Senterpartiet skal møte oss og høre på oss og lytte til oss. Hovedbudskapet er at det ikke er noen skam å snu, sier Stølan til TV 2.

Han skal holde en appell på markeringen, og anslår at flere hundre personer kommer til å stille opp på markeringen, mange av dem fra havbrukskommuner som Frøya, Hitra og Nærøysund.

– Det er vår fordømte plikt å gjøre noe, og bruke aksjonsdemokratiet til å få fram vårt syn til landsmøtet i Senterpartiet, sier han.

Brøndbo er oppført med musikalske innslag to ganger i det to timer lange program.

Biter negler i frykt

Bjarne Brøndbo sier at han ikke har noen konkrete meninger om lakseskatten, og er hyret inn som artist. Men have engasjerer seg på generelt grunnlag.

– Vi trenger et næringsliv som fungerer i distriktene, og da må regjeringen legge til rette for forutsigbarhet. Det gjelder for alle som er næringsdrivende, sier Brøndbo til TV 2.

Han er selv aktiv i næringslivet, som artist og foredragsholder, og opptatt av verdiskapning.

– Det er enormt mange som er med på å skape store verdier i distriktene, og det er viktig at det ikke underkjennes, sier han.

POPULÆR ARTIST: Bjarne Brøndbo spiller kjente låter på laksemarkeringen utenfor Sps landsmøte fredag. Photo: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix



Brøndbo forteller at han personlig kjenner folk som jobber i havbruksnæringen, og som frykter for arbeidsplassene sine som følge av den nye skatten.

– Jeg kjenner folk som biter negler fordi de er redde for jobbene sine. Det må være et skattenivå og en forutsigbarhet som gir levelige kår for alle som driver i næringen, sier han.

Brøndbo understreker at han ikke har noen mening den ene eller andre veien om hvilke grep som bør tas.

Brøndbo har tidligere vært medlem av Arbeiderpartiet, men meldte overgang til Høyre foran stortingsvalget i 2017.

Vedum avslår møte

Kystbrølets frontfigur, Hans Stølan, minner om at Sp var krystallklare på at det ikke kom til å bli innført noen grunnrenteskatt med dem i regjering.

– De har snudd fullstendig på sine valgløfter. Jeg var selv til stede på møter på Salmar da Vedum var på valgturné, og hørte han love at det ikke kom til å bli noen grunnrenteskatt med Spi regjering. Vi føler oss ført bak lyset, sier han.

Men Stølan får ikke mulighet til å konfrontere Vedum med løftebruddet, for partilederen er opptatt med landsmøtet.

– Jeg håper de får en fin dag. Jeg har dessverre ikke anledning til å treffe dem da aksjonen er samtidig som landsmøtestarten og min tale til landsmøtet, sier Vedum til TV 2.

AVSLO MØTE: Partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fant ikke noe tidspunkt det passet å møte aksjonister utenfor Sps landsmøtehotell. Photo: Martin Berg Isaksen / TV 2



Stølan håper andre sentrale personer på Sp-landsmøtet kommer ut på markeringen og tar imot oppropet.

– Vi håper Pollestad kan stille i stedet. I og med at han er leder av finanskomiteen, som skal behandle grunnrenteskatten, så er det naturlig, sier Stølan.

Ser bedring hos Vedum

Stølan er fortsatt forbannet over det han beskriver som en nedlatende argumentasjon fra Vedums side overfor kysten og havbruksnæringen spesielt.

– Men vi ser kanskje en liten bedring den siste tiden. Senterpartiet er et distriktsparti, og Vedum en distriktsmann, så vi håper at de ikke glemmer hvor de kommer fra, sier fagforeningslederen.

Ifølge Vedum har han god kontakt med grasrota.

– Jeg har brukt mye tid det siste året på å reise langs kysten vår og har hatt flere møter med både ansatte, bedrifter og folkevalgte om temaet. De gjør alle viktige bidrag for verdiskapning i distriktet, sier Vedum.

Håper på utsettelse

Finansministeren har varslet at innretningen på lakseskatten blir lagt fram i løpet av mars.

– Selv om skatten sannsynligvis ikke blir skrinlagt, så håper vi på en utsettelse på et år, så den blir utredet skikkelig. Det er mange ting som henger i lufta som vi ikke vet hva betyr, og nå er vi i midten av mars, påpeker Stølan.

Han viser til at næringen har sagt seg villig til å bidra mer til fellesskapet, og mener myndighetene og næringen nå må komme fram til en løsning som er levelig for begge parter.

– Det beste er å finne en løsning sammen, ikke å tre det ned over hodet på den andre parten, sier han.

Resolusjon på landsmøtet

Sps ordfører i Stranda, Jan Ove Tryggestad, er blant en rekke kystordførere i Senterpartiet som kritiserte sin egen regjering for fremleggelsen av lakseskatten i fjor høst.

Han skal holde innlegg om grunnrenteskatten på landsmøtet i forbindelse med en resolusjon om næringspolitikk.

– Når man kommer med den typen endingsforslag må man punkt én vite at det er politisk flertall i Stortinget, og punkt to at det må stå seg utover en stortingsperiode.

GIR VEDUM IN LEKSE: Sps ordfører i Stranda kommune, Jan Ove Trygestad, mener Sp-lederen må forankre endringer i skatter og avgifter. Photo: Kristian Haug Hansen / TV 2



Han er i prinsippet for innføring av en grunnrenteskatt, men sier at skatte- og avgiftsendringer må forankres i Stortinget.

– Det må være enda viktigere i dag i en mindretallsregjering. Jeg synes de har undervurdert betydningen av kommunikasjon, og hvor viktig det er å kommunisere med grasrota i partiet, sier han.

I forslag til resolusjon heter det at det samlede skatte- og avgiftsnivået for norsk næringsliv skal reduseres.

Regjeringen lanserte grunnrenteskatten på havbruk 28. september i fjor, noe som skapte stor uro og sterke reaksjoner, spesielt blant Sps ordførere i kystkommunene.

Lakseskatten var tema på Sps landsmøte også i 2019, der konklusjonen ble et entydig nei.