Gamera Games vystupit izdatelem twohmernogo horror Afterdream

company Gamera Games объявилачто займётся изданием psychological horror afterdream. Над игрой работает финский разработчик-одиночка Джесс Макконен, изVестный по heal and series distracting. Игра выйдет во всём мире на РС и консолях.
В Afterdream мы попадаем в странный сон, в котором размываются границы между реальностью и вымыслом. И перемещаться между местами обитания призраков мы будем с помощью фотокамеры, она же поможет собрать улики и разгадать головоломки, чтобы понять, что мы здесь делаем и почему оказались в этом сне.
Sozdatel Afterdream planned to launch on March 15, Sunday soobschil, что более реалистичным сроком будет сентябрь 2023 god. А пока в Steam можно познакомиться с бесплатной demoversie: она совсем короткая, прохождение займёт около 15 минут.
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