Gamera Games vystupit izdatelem twohmernogo horror Afterdream

Gamera Games afterdream. Над игрой работает финский разработчик-одиночка Джесс Макконен, изVестный по heal and series distracting. Игра выйдет во всём мире на РС и консолях. company объявила что займётся изданием psychological horror. Над игрой работает финский разработчик-одиночка Джесс Макконен, изVестный поand series. Игра выйдет во всём мире на РС и консолях.

В Afterdream мы попадаем в странный сон, в котором размываются границы между реальностью и вымыслом. И перемещаться между местами обитания призраков мы будем с помощью фотокамеры, она же поможет собрать улики и разгадать головоломки, чтобы понять, что мы здесь делаем и почему оказались в этом сне.

Steam можно познакомиться с бесплатной Sozdatel Afterdream planned to launch on March 15, Sunday soobschil , что более реалистичным сроком будет сентябрь 2023 god. А пока вможно познакомиться с бесплатной demoversie : она совсем короткая, прохождение займёт около 15 минут.