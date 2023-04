C’est en découvrant un message lui demandant de suppresser 2 million de fichiers de son compte Google Drive qu’un utilisateur de Reddit a découvert qu’il existait une nouvelle limite pour le stockage de fichiers sur son espace en ligne.

Impossible de télécharger de nouveaux fichiers sur Google Drive

Depuis février dernier, certains utilisateurs voient apparaitre des messages d’erreurs lorsqu’ils tentent d’ajouter de nouveaux fichiers sur leur Google Drive. Le message initial indiquait « La limite du nombre d’éléments, supprimés ou non, créés par ce compte a été dépassée. » avant d’apparaitre sous cette forme au mois de mars : « Erreur 403 : ce compte a dépassé la limite de creation de 5 millions d’éléments. Pour créer plus d’éléments, déplacez les éléments vers la corbeille et supprimez-les définitivement. »

Pourtant, Google ne precise aucune limite à ce sujet sur son site internet. Pensant qu’il s’agissait simplement d’un bogue, les utilisateurs ont donc transmit ces messages d’erreurs à l’entreprise. An avertissement d’autant plus étonnant qu’il était adressé aux utilisateurs de comptes Google Drive payants et non de la version gratuite.

Google vend certain stockage capacities, à la fois aux professionals via Google Workspace, mais also aux particuliers avec Google One. Surely, the 100 Go de stockage in line are the actual facts €1.99 per month. The 200 Go Sont at €2.99 per month and the 2 To at €9.99 per month. There are equal amounts of 5, 10, 20 and 30 tons. Ce dernier est facturé €149.99 per month. Il est possible d’economiser quelques euros en vous subscriber à l’année.

Jusqu’alors, le seul plafond connu, au-delà de celui de la capacité de stockage pour laquelle vous payez, concerne the limit of 400,000 fiches, dossiers and raccourcis in a drive partagé. Annuler le partage permet dependent de lever cette limite facilement. En revenge, Google ne précisait rien concernant les 5 millions d’éléments créés. You moins jusqu’à aujourd’hui.

“The number of utilities that concern you is extremely soft”

Interrogé par Ars Technica, un porte-parole de Google a confirmé que la limite de fichiers est bien réelle. Un plafond qui represente une “Guarantee pour empêcher une utilization abusive de notre système d’une manière qui pourrait avoir un impact sur la stability and la sécurité du système”.

De plus, le representative of the mark precise que cette limite concerne le “nombre d’éléments qu’un utilisateur peut créer dans n’importe quel lecteur” et non le plafond total pour tous les fichiers d’un seul lecteur.

« Cette limite n’affecte pas la grande majorité de la capacité de nos utilisateurs à utiliser leur espace de stockage Google. En practice, le nobre d’utilisateurs concernés ici est extremely faible. »

A limitation that does not prevent it from being particulièrement pure les utilisateurs professionals de Google Workspace. Cinq millions de fichiers qui present 4 Ko, cela represent “seulement” 20 Go de stockage.

Alternatives to Google Drive : quel prestataire choice ?

Tous utilisateurs payants pourraient ainsi ne plus pouvoir uploader de fichiers à cause de cette nouvelle limite, alors meme qu’il leur reste de l’espace de stockage. Le plus étonnant dans tout ça est sans doute la mise en place brutale de cette mesure pour laquelle Google n’a pas communiqué en amont, mettant certains utilisateurs devant le fait accompli.

