Guardians 10, Giants 0

cleveland San Francisco ab r h bi ab r h bi Totals 39 10 14 10 Totals 29 0 2 0 St.Kwan lf 3 2 2 0 Wde Jr. 1b 3 0 0 0 R. Quinn lf 1 0 0 0 L. Wyatt 1b 1 0 1 0 rosario ss 4 2 2 3 road ss 3 0 0 0 G. Arias ss 1 0 0 0 arteaga ss 1 0 0 0 ramirez 3b 4 2 2 0 comfort rf 3 0 0 0 dav fry 3b 1 0 0 0 H.Ramos r.f. 1 0 0 0 jo bell dh 3 1 1 4 W.Flres 2b 2 0 0 0 viloria dh 1 0 0 0 Ftzgrld 2b 1 0 0 0 J.Nylor 1b 4 1 2 0 J.Davis 3b 3 0 0 0 rf placios 1 0 0 0 Ystzmsk cf 3 0 1 0 gnzalez rf 4 1 2 3 R. Perez c 2 0 0 0 gimenez 2b 3 0 0 0 A. Wynns c 1 0 0 0 tlntino 2b 1 0 0 0 pscotty lf 2 0 0 0 M. Straw cf 3 0 0 0 meckler lf 1 0 0 0 brennan cf 1 0 1 0 Jo.Bart dh 2 0 0 0 Gllgher C 3 1 1 0 collins c 1 0 1 0

cleveland 300 232 000 – 10 San Francisco 000 000 000 – 0

DP_Cleveland 0, San Francisco 1. LOB_Cleveland 4, San Francisco 3. 2B_Kwan (2), Naylor (3), Gonzalez (1). HR_Rosario (2), Bell (3), Gonzalez (1). SF_Bell.

IP h R. RD BB SW

cleveland Quantrill W, 1-0 5 23 0 0 0 1 5 Stephan 1 0 0 0 0 2 of the saints 1 1 0 0 0 3 Kelly 1-3 0 0 0 0 0 Class 1 1 0 0 0 0

San Francisco DeSclafani L, 1-1 4 6 6 6 0 4 rogers 1 1-3 4 3 3 0 2 Dabovich 23 1 1 1 0 1 Waites 1 1 0 0 0 2 Miller 1 2 0 0 0 1 Doval 1 0 0 0 0 1

HBP_by_DeSclafani(Kwan).

WP_DeSclafani.

Umpires_Home, Scott Barry; First, Jim Wolf; Second, Jordan Baker; Third, Pat Hoberg;.

T_2:24. A_8723