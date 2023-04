Her er spillene du far med Game Pass i april

April er godt på vei, og med det har Microsoft avduket et knippe nye titler for Game Pass. Denne gang får abonnenter på PC, Xbox og Cloud utforske alt fra spøkelseseventyr i Tokyo til nye isshockeyeventyr fra EA.

Loop Hero. Return Digital

Allerede nå kan spillere på PC, konsoll og nettskyen hive seg over Loop Hero, et indieeventyr fra 2021. Her følger man en helt på evig vandring gjennom en verden som du befolker med fiender. Etter hvert som helten bekjemper fiender får han bedre våpen og utstyr som lar deg plassere flere utfordringer.

6. April is det klart for Iron Brigade på Xbox og Cloud. Tårnforsvarspillet fra Double Fine Productions ber deg om å forsvare menneskeheten fra stadig tøffere motstand. Samme dag kommer også den fullverdige lanseringen av romeventyret Everspace 2 på PC.

Noen dager senere gjør Ghostwire: Tokyo without Game Pass-debut on 12. April. Actionspillet endte nylig en lengre eksklusivitetsavtale med PlayStation, og blir nå å finne på Microsofts abonnementstjeneste.

Minecraft Legends. Xbox Game Studios

13. april kan konsollspillere gi seg i kast med ishockeyspillet NHL 23, via EA Play. Så avsluttes denne runden med Game Pass-snacks 18. april, med blokkeslåssing i Minecraft Legends på PC, Xbox og Cloud.

Som vanlig skal diverse spill også fjernes fra tjenesten. Noe overraskende kunngjorde Microsoft at Quantum Break forsvinner en gang i april, men ifølge Xbox-guru Aaron Greenberg er dette kun midlertidig, mens Xbox rydder opp i fornying av lisenser.

Ellers forsvinner følgende spill 15. april:

Life is Strange: True Colors (PC, Xbox and Cloud)

Moonglow Bay (PC, Xbox or Cloud)

Panzer Corps II (PC)

Rainbow Six Extraction (PC, Xbox or Cloud)

The Dungeon of Naheulbeuk (PC, Xbox and Cloud)

The Long Dark (PC, Xbox and Cloud)

The Riftbreaker (PC, Xbox and Cloud)

