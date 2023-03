Her er spillene du far med PlayStation Plus i april

Ny måned, nye PlayStation Plus-spill for abonnenter å plukke opp. Sony har avslørt hvilke titler som venter i april, og her er det litt av hvert.

Fra 4. april til 1. mai kan de som abonnerer på hvilket som helst PlayStation Plus-nivå – Essential, Extra eller Premium – raske med seg Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure og Tails of Iron.

Meet Your Maker (PlayStation 4, PlayStation 5)

Meet Your Maker. BehaviorDigital

Dead by Daylight-folka prøver seg på noe nytt i actionspillet Meet Your Maker, som får sin offisielle lansering 4. april. Spillet kommer også til PC, Xbox One og Xbox Series X/S, men de med PlayStation Plus kan altså teste det uten ekstra kostnad på PlayStation 4 eller PlayStation 5.

I Meet Your Maker bygger spillere egne tilfluktssteder og deler dem på nett. Deretter får du i oppgave plyndre andre spilleres kreasjoner – enten alene eller sammen med en venn – med mål om å sanke med deg ressurser for å oppgradere din base.

Sackboy: A Big Adventure (PlayStation 4, PlayStation 5)

Sackboy: A Big Adventure. Sony Interactive Entertainment Europe

Etter mange år i 2D fikk PlayStation-maskoten Sackboy omsider utforske tre dimensjoner i Sackboy: A Big Adventure. Lanseringsspillet for PlayStation 5 er sjarmerende, men nådde ikke helt opp i vår anmeldelse.

– Sackboy: A Big Adventure ender opp som et halvlunket plattformspill med noen gode ideer og en utrolig sjarm. Følelsen avå styre Sackboy er det som trekker ned mest, der det rett og slett går for sakte, og blir vanskelig å komme inn i en god flyt. Spillet byr også sjelden på tydelige utfordringer, og mestringen uteblir derfor, skrev Audun Rodem i sin omtale of him.

Tails of Iron (PlayStation 4, PlayStation 5)

Tails of Iron. Odd Bug Studio

Rotter og middelalderen går hånd i hånd, noe utvikler Odd Bug Studio satset på med sitt rollespill Tails of Iron. Spillet fra 2021 plasserer deg i rustningen til prins Redgi, som begir seg ut på farlige rotteeventyr for å vinne tilbake sin rettmessige rottetrone.

Spillere samler en bande med ulike medhjelpere og tar fatt på jobben med matlaging, oppgradering av våpen og rustninger og alt annet som må til når rotter skal i kamp mot ondsinnede frosker.

Alle tre spillene tilbys uten ekstra kostnad, via PlayStation-butikken, fra 4. april til 1. mai.