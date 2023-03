“Hippocampe cosmique” : James Webb captures a galaxy in the three continents of the universe

Le telescope spatial James Webb a braqué ses instruments ver l’amas de galaxies SDSS J1226+2149. Son interest? Il sert de lentille gravitationnelle pour voir encore plus loin dans l’univers. C’est avec ce procédé que la galaxie appelée hippocampe cosmique a été repérée.

La formule n’est pas dénuée de poésie. En publishant ce 28 mars a new photograph prize by James Webb, les agences spatiales occidentales ont mis l’accent sur un “hippocampe cosmique”. An image striking, mais qui ici n’a rien à avoir avec le celebre poisson à l’allure chevaline. Ici, il est question d’une galaxie extremely lointaine.

Plus exactement, elle est située à quelque 9.6 billions d’années-lumière de la Voie lactée, la galaxie dans laquelle la Terre évolue. Cet hippocampe cosmique s’avère être une trouvaille récente. L’institut d’astrophysique des Canaries annonçait en effet, fin December 2021, la Discovered a galaxy analogue to the Voie lactée in the primitive universe.

A droite, le phenomenon de lentille gravitationnelle. Les galaxies deformed autour se situent à des billions d’années-lumière. // source : ESA/Webb, NASA & CSA, J. Rigby

Déjà à l’époque, les observations available mis en évidence deux particularités : le premier concerne les properties du reservoir de gaz moléculaire dans cette galaxie. Elles sont semblables à la notre : cela n’avait jamais été observé jusqu’à present dans l’univers lointain, selon les astronomes. Le second porte sur les effets d’une lentille gravitationnelle, déjà perceptibles.

On pouvait observer un étonnant agencement de la voûte celeste dans les premières images de l’hippocampe cosmique. Comme si a zone entière était dans a sorte de bulle transparente deformant les galaxies à proximity, en les étirant et en les tordant. Comme si l’espace était “gonflé” à cet endroit, tel un balloon.

Utiliser la deformation meme de l’espace pour voir encore plus loin

C’est cela, le phenomene de la lentille gravitationnelle, qui est notamment causé par des galaxies — ou des amas de galaxies. La lentille agit comme une loupe, ou plutôt comme un telescope, en tirant parti de la deformation de l’espace. En effet, la masse des galaxies est si colossale qu’elle “appuie” sur le tissu cosmique. Result, the lumière is chosen by the chemin perturbé par cette deviation.

La loupe qui a servi ici s’appelle SDSS J1226+2149. C’est un amas de galaxies qui se trouve un peu plus près de la Terre, à 6.3 billions d’années-lumière. Il faut bien réaliser ce que ça veut dire: la lumière émise par le petit point brilliant au center de l’espèce de bulle translucide a mis 6.3 billions d’années à nous parvenir. Et rien ne va plus vite que les photons.

Pour alle plus loin

L’un des avantages de la lentille gravitationnelle est qu’elle sert littéralement de loupe. « Elle peut grossir des objets astronomiques lointains, permettant aux astronomes d’étudier des objets qui seraient autrement trop faibles ou trop éloignés », relèvent les agences spatiales. Elle permet ainsi de déceler des galaxies que l’on n’aurait peut-être jamais vues.

C’est ce qui s’est passé avec l’hippocampe cosmique. Sa luminosite « est fortement amplifiée par la lentille gravitationnelle ». Sans elle, la lumière voyage d’ordinaire en ligne droite et aurait été masquée par SDSS J1226+2149. Mais avec la deformation de l’espace, c’est-à-dire la structure meme de l’univers, la lumière suit la courbure causée par la masse de l’amas pour le contourner.

