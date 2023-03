Horizon Forbidden West : precommandez maintenance of the DLC Burning Shores

Précommande, histoire, content and date of sorting : tout savoir sur the DLC Burning Shores d’Horizon Forbidden West.

La date butoir arrive bientôt. Plus d’un an après la sortie du formidable Horizon Forbidden West, Sony va offers the possibility aux joueurs de continue l’aventure aux côtés d’Aloy grace à un DLC. Les montagnes enneigées du premier jeu font désormais place aux côtes embrasées de l’ancienne Californie. Le studio annonce aujourd’hui l’ouverture des précommandes, voici donc tout ce que vous devez savoir sur le DLC Burning Shores.

history

Announcement to what is asked of you, the DLC Burning Shores n’en a pastellement dévoilé sur son intrigue. Aloy continue sa route ver l’ouest prohibé et atteindra dans cette extension les côtes de Los Angeles. Depuis l’extinction puis la renaissance des humains, l’endroit est devenu très dangereux et est désormais soumis à une activité volcanique extraordinaire. Les cascades de lave participent évidemment au côté embrasé de l’environnement.

Le studio ne précise pas contre quels ennemis on devra se battre mais on sait déjà qu’il y aura “de nouvelles machines, de nouveaux personnages et de nouvelles adventures” qui feront leur apparition. Vous devrez avoir terminé l’aventure principale d’Horizon Forbidden West for accéder a la quête qui déclenchera the DLC Burning Shores. Vous pouvez retrouver un aperçu dans la bande-advertisement ci-dessous.

Précommande and bonus

Attend for the 19th of April prochainthe DLC Burning Shores et d’ores et déjà available at the precommande uniquement for les joueurs PS5. A choice of etonnant sachant que le jeu de base est lui also available on PS4. It is currently affiche at the price of €19.99 ce qui reste relativement abordable pour an extension de content. Il ne fait partie d’aucun pack incluant d’other contenus que le nouveau pan de l’histoire en lui-même. Toutefois, if you proceed to a pre-command on the PlayStation Store, you may want to retrieve the bonus to use it:

Tenue Marée noire (available chez le premier teinturier)

Arc de precision Marée noire (available chez le premier marchand sur la Côte embrasée)

Pour l’occasion, Sony en devoile un little plus sur ce content with a new trailer dans laquelle on meme apercevoir le signe Hollywood en lettres majuscules. Ces bonus de précommande sont à récupérer jusqu’au 18 avril inclus. The DLC n’est pas compris dans les versions Deluxe d’Horizon Forbidden West il faut donc procedure à l’achat séparément.

