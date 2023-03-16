I spent 36 minutes in the progress of Diablo 4

I spent 36 minutes in the progress of Diablo 4

Leave a Comment / News / By / March 16, 2023
Уже завтра стартует zakrytoe бета-testirovanie Diablo IV, в котором могут принять участие владельцы предварительного заказа игры. Oni smogut знакомиться с игрой до 20 марта, а все желающие получат доступ к открытой бете с 24 по 27 марта.
Те, кто не может дождаться, могут увидеть реальный игровой процесс Diablo IV, записанный в ходе трансляции в twitch. Китайский игрок был участником одной из сессий закрытого тестирования, and возможно, pered нами довольно раняна.
Тем не менее перед нами — 36 minutes neotredactirovannogo gemplea za persona 100 urovnya. В ходе ролика он проходит несколько локаций и сражается с боссом. Показаны также прокачка пассивных способностей, обращение с интарём, улучшение снаряжения и система ремёсе.

Diablo IV will be released on June 6, 2023 on Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 and RS.

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