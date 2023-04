Si l’on sait plus ou moins qui détient le plus de BTC grace à la technology blockchain, cette baleine sait se faire discrète. Et pourtant celle-ci détient de quoi faire trembler l’écosystème crypto tout entier. D’autant plus, que l’identité du propriétaire en effraie plus d’un…

Ce géant de la crypto que personne n’avait vu venir

In the sector of cryptocurrencies, it is not a poignée à jouir d’une importante part des précieux bitcoins. appleees baleines, ces entities détiennet à elles seules a quantity significant des quelques 19 millions de BTC in circulation.

Parmi eux, on retrospect notamment :

The crypto bourse Binance (between 550,000 and 630,000 BTC, soit pas moins de 14 billions d’euros)

L’éditeur de logiciel Microstrategy (~130 000 BTC, 3.3 billions)

Les frères Winklevoss (~70 000 BTC, 1.8 billion d’euros)

Au-delà de ces acquéreurs traditionnels, il existe des proprietaires de bitcoins malgré eux. C’est le cas de certains governments.

En l’occurrence, le government des États-Unis est l’un des plus grands detenteurs de Bitcoinet ce, malgré les mesures fortes qu’il impose ces derniers temps à l’industrie crypto sur son territoire.

The situation that prevails is the result of the multiple saisies par les autorités America dans des affaires impliquant des activités illégales. À titre d’exmple, le government avait confisqué près de 69 369 bitcoins dans l’affaire du tristement celebre site de ventes de drogues “Silk Road”.

Toutefois, cette prize d’envergure n’est pas la seule au tableau du gouvernement américain. Au total, la society “21shares” estime que le pays détient à lui seul près de 205 000 bitcoins, soit around 5 billion d’euros currently.

Le government des États-Unis est l’un des plus grands holders de #Bitcoin 🇺🇸 Depuis 2020, il a confisqué plus de 215 000 #BTC à ceux qui ont enfrent la loi. Cela represents an actual value of 5.67 billion dollars and around 1% of the offer in circulation. pic.twitter.com/F89Da0ALvx — Goku 🗞 (@Crypto__Goku) March 26, 2023

Ceux-ci sont majoritairement issus de 3 affaires :

The piracy of the crypto bourse Bitfinex in 2016 (94 643 BTC received in 2022)

La Silk Road in 2015, évoquée précédemment (69 369 BTC obtenus in 2020)

Le hack de la Silk Road in 2012 (51 326 BTC received in 2022)

Alors que les Etats-Unis est maintenant l’un des plus grand detenteurs de Bitcoin, beaucoup d’afficionados de crypto s’inquiètent…

Les États-Unis en passe de vendre an immense quantity of Bitcoins (BTC)

Si à première vue cela ne semble pas impacter directement le Bitcoin, A potential vente massive pourrait tout de meme avoir des effets catastrophiques sur le prix de la cryptomonnaie.

Concrètement, la loi de l’offre et de la demande necessite qu’une vente dispose d’un acheteur en face. Seulement, s’il n’y a pas assez de demandes, alors le prix s’ajuste vers le bas pour écouler les bitcoins restants. ainsi, cela alimente la peur de voir le prix du Bitcoin chuter chez les investisseurs crypto – d’autant plus que le gouvernement américain semble se montrer hostile à la crypto ces derniers temps.

Ces inquiétudes fondées sont d’ailleurs devenues une réalité puisqu’après avoir vendu 9 800 BTC en mars dernier, le government passe aux choses sérieuses.

precision, the value calculated is 41,490 bitcoins Liés à l’affaire de piracy of the Silk Road survey in 2012. Ce montant colossal representative of a billion d’euros au prix actuel du Bitcoin sera vendu en 4 lots tout au long de cette année. Des lors, le bitcoin pourrait subir quelques turbulences.