Il n’y a plus d’E3 mais Cyberpunk promet de jouer la vedette en juin

Le studio polonais CD Projekt RED est loin d’avoir dit son dernier mot pour Cyberpunk 2077 qui s’offre bientôt sa première extension.

Malgre un lancement des plus difficiles, l’aventure Cyberpunk 2077 ne fait que commencer. In December 2020, le jeu de rôle à la première personne de CD Projekt RED faisait son entrée sur consoles et PC, non sans quelques accrocs. Entre performances difficiles à atteindre sur PC, et des versions PS4 et Xbox One absolutely catastrophic, on aurait pu croire au auffrage de ce titre long temps attendu. Pourtant, le studio polonais était loin d’avoir dit son dernier mot et continue de remonter la pente.

Si le development des nouvelles mises à jour et extensions a pris bien du retard, CD Projekt a fait le choix d’être minutieux pour enfin offer une expérience digne de ce nom. Entre-temps, the franchise s’est offerte an anime on Netflix, Cyberpunk Edgerunners, qui n’a pas manqué de booster la popularity du jeu. Désormais, les fans attend Phantom Liberty, la grande extension promise. Celle-ci s’est révélée for the première fois au Game Awards de 2022, with a trailer portée par l’actor Idris Elba prêtant ses traits à un new personnage. Les joueurs seront ravis d’apprendre que Cyberpunk donnera de ses nouvelles cet été.

Un show sans E3

Alors que nous venons d’apprendre l’annulation de l’E3 2023, les studios continue d’announcement and a un leurs individual plans pour cette période d’announcements estivales. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty partagera de nouveaux secrets en juin prochain vient d’indiquer le compte Twitter officiel du jeu.

Exciting news, chooms: in June we’ll start to share more information about the #PhantomLiberty expansion. Stay tuned! pic.twitter.com/AePD1pWhxP — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 30, 2023

Pour l’heure, impossible de savoir si le titre obtiendra sa propre presentation, or si CD Projekt RED entend faire une conférence concernant l’ensemble de ses licences. En effet, le studio a encore bien des atouts sous sa main, with the preparation of multiple projects The Witcher Don’t un remake the premier episode sous Unreal Engine 5. I don’t want to go to parier que le mois de juin sera le théâtre d’une presentation en grande pompe pour les polonais developers.

Un studio au top de sa forme

Loin d’être affecté par le fiasco du lancement de cyberpunkCD Projekt s’en sort meme haut la main. Le studio vient de partager ses results financiers pour l’année 2022 et affiche fièrement des revenus surprenants. In total, the enterprise amounts to 953 million złoty (204 million euros) to 888 million (190 million euros) in 2022. Les recettes nettes de l’entreprise affichet when a augmentation de 66% avec 347 millions of złoty (75 millions of euros) against 209 millions (45 millions of euros) auparavant.

CD Projekt RED rapporte également and augmentation des ventes de cyberpunk, with 18% of supplementary income for 94% of digital sales. L’anime en partenariat avec Netflix et le studio Trigger n’a pas manqué d’avoir son petit effet. L’avenir de la license s’announce radieux et devrait réserver bien des surprises : affaire à suivre.