Il trucco per un parmigiana di melanzane da Oscar: evita anche di fare esta errore che la rende watery!

The parmigiana di melanzane is one of the piatti più amati of our tradition. If you are going to prepare it to perfection, we must apply it and know that we will tell you. Inoltre, it is also important that you avoid a mistake that soon comes commesso and che la rovina. Scopri di cosa stiamo parlando.

You melanzane I am one of the most versatile vegetables in all. One of the modi migliori to use is proper to prepare the parmigiana. Si tratta di un piatto adatto sia alle occasioni speciali che a cena un po’ più elaborata del solito. It is worth trying to prepare it as possible. Ella sarà davvero deliziosa e tutti si leccheranno i baffi, parenti e ospiti.

The important thing is that you follow him and we will give you. First of all, We will show you an error that we must absolutely avoid and that begins with your good friend Riuscita del Piatto. Soon to discover it?

L’errore che rovina la tua parmigiana

Probably ritieni che scolare le melanzane e togliervi l’acqua in excess It was a waste of time. ecco, ti sbagli e di grosso.

Infatti, se non vuoi ottenere una parmigiana watery dovresti absolutely farlo. In this way, the rendering will be flavored and concentrated. Taglia le melanzane a fette dello thickness of 3 millimeters circa and sovrapponile all’interno di a collapasta. Assicurati di cospargerle tutte di sale grosso e farle riposare un’oretta. Immediately, prima di friggerle, sciacquale and asciugale with great care.

Ecco svelato il trucco for a parmigiana di melanzane da Oscar

Dopo averti rivelato un errore che devi evire, vediamo invece cosa devi fare per ottenere una parmigiana di melanzane davvero buona.

the secret this is the preparation of the sugar. After soffritto the cipolla, aggiungi della polpa di pomodoro and the concentrate (a cucchiaio ogni 250 grams circa). In this way the rendering will be dense.

Il trick for a parmigiana di melanzane da Oscar is also scegliere gli ingredients giusti. In the scelta dei latticini many opt for the mozzarella, but it is better to avoid it because it is excessively watery. Meglio, piuttosto, I will use a formaggio a pasta asciutta a propio piacimento or il fiordilatte.

Ti consigliamo di lasciare quest’ultimo in frigorifero un paio di giorni prima di impiegarlo como ingrediente nella tua parmigiana di melanzane. If it’s fresh, it’s rich in strizzarlo per bene. Tutto questo semper per evitar di ottenere un piatto ancora più saporito.

I came from abbinare

One turn that the parmigiana will be ready, it does not remain to taste it to table assieme ad amici e parenti. Meglio ancora farlo assieme ad un buon vino. Potresti will opt for a Merlot or a Nero d’Avolaentrambi ottimi da abbinare a questo piatto. Infatti, I saw your spouse alla perfezione creating an unmissable connubio di sapori.

I nostri lettori apprezzano anche

Polishing the cook in 1 minute is a game of ragazzi: don’t stop this trick that you have to break the tempo