Il veut appeal ses enfants Godfrey et Godrick, ce fan d’Elden Ring va trop loin

Difficile de dire qu’Elden Ring n’a pas marqué les esprits depuis sa sortie il ya désormais plus d’un an. Depuis que le jeu a vu le jour, il est possible de voir de très nombreux défis plus farfelus les us que les autres. Une streameuse nommée MissMikkaa s’est d’ailleurs fait connaître mondialement grace à ses différentes performances. Elle a pu terminer Elden Ring à une main, sur un tapis de danse et deux fois en meme temps avec deux manettes différentes. Ces exploits sont une façon de clarer sa flamme à un titre tant apprécié, qui, selon les fans, mérite amlement sa récompense lors des Game Awards.

Appeler son enfant Godfrey ou Godrick

Parfois, l’amour qu’un joueur éprouve pour un jeu peut atteindre des sommets. C’est ce qui est arrive dans la téléréalité Netflix Love is Blind. Si vous ne connaissez pas cette emission, the object if est de trouver l’amour entre candidates avec des rendez-vous et de longues discussions sur leurs centers d’intérêts dans des décors paradisiaques. diffused depuis 2020cette émission est un great succès sur la plateforme de streaming rouge, à tel point que c’est déjà la quarter season qui est en cours de diffusion. Cette téléréalité est plutôt classique et rien de particulier n’est à signaler, hormis un detail lors d’une discussion entre deux candidates !

Lors du quatrième épisode de la quatrième saison, les candidates Irina Solomonova etc Zack Goytowski se sont fraîchement fiancés et discussent assis sur une plage, en face to face. Au milieu de la conversation, est abbordée la question du nom de leurs futurs enfants. S’en suit alor un dialogue pour le moins inattendu :

Zack: Pour nos enfants? Pourquoi pas Godfrey ? Irina: Beurk! Zack: Godrick? Irina : Non (rire) Comme Zion ou Gid- Zack: “Zion?” Irina : J’aime bien Gideon. J’aime les noms vraiment uniques. Zack: Moi aussi. Tu sais ce qui est vraiment unique ? Goliath

A conversation pour le moins lunaire, qui le devient encore plus quand on sait que Godfrey etc Godrick other than the boss d’Elden Ring. La plupart des spectateurs n’ont rien remarqué, mais les joueurs ont all de suite compris à quoi Zack faisait référence. Aussi, problem sans le vouloir, Irina a également évoqué un nom qui provided du titre de FromSoftware avec Gideon, qui est un PNJ à la table ronde.

Don’t forget to drive Malenia blade of Miquella to school pls — FNC NeoDamnes (@NeoDamnes) March 26, 2023

Les réactions des internautes ont déferlé sur Twitter, affixing the surprise generale, mais également the absurdity of the situation. Il faut dire qu’imaginer un enfant sobrement nommé Godrick ou Godfrey est une sitation cocasse. De nombreux messages qui se frequently de cet étrange dialogue peuvent être lu sur Twitter, comme “N’oublie pas de conduire Malenia, épée de Miquella à l’école, stp” ou “je vais me plaindre à Disneyland qu’il n’y ait plus de plaques au nom de Astel le rejeton du vide”.